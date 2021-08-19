中國慶「西藏和平解放70年」 舞台高掛中共領導人畫像

8月19日，「西藏和平解放70周年慶祝活動」在拉薩舉行。(新華社)

中國 今天舉辦「西藏和平解放70周年慶祝活動」，中共 中央政治局常委、全國政協主席汪洋在會中要求築牢中華民族共同體意識，不斷增強各族群眾對中共以及「中國特色社會主義」的認同。

根據中國中央電視台新聞頻道直播，這次活動在拉薩布達拉宮廣場舉辦，汪洋以中央代表團團長身分在致詞時作上述表示。

他聲稱，70年來，西藏民族團結實現歷史性進步，消除了舊社會的民族歧視、民族隔閡，「挫敗達賴集團和境外敵對勢力的分裂破壞活動，促進各民族共同團結奮鬥」。

汪洋並指，「西藏和平解放70年的成就，創造了改天換地的奇蹟，是中共中央領導、西藏各族群眾拼搏、全國各族人民大力支持的結果」。

他又說，「沒有中國共產黨就沒有新中國，就沒有新西藏，這是被70年來發展歷史證明的道理，要充分感悟中國共產黨的領導是歷史和人民的選擇，充分感悟今天的幸福生活從哪裡來，不斷堅定聽黨話、跟黨走的思想自覺和行動自覺。」

8月19日，西藏各族各界幹部群眾2萬多人齊聚拉薩布達拉宮廣場。(新華社)

汪洋並稱，要築牢中華民族共同體意識，不斷增強各族群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同，打牢民族團結的思想基礎、文化認同。

另外，中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權也在會中宣讀中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委的賀電。

賀電要求，推進藏傳佛教中國化，保障民生，保護生態，加強邊境地區建設，以及中共的組織和政權建設，確保國家安全和長治久安等，「為實現中華民族偉大復興的中國夢做出新的更大貢獻」。

根據央視直播畫面，活動舞台背板上，左側高掛一幅包括中共五代領導人的畫像，右側則為現任中共總書記習近平 個人照片。對照2011年的60周年大會，當時的會場均無上述裝飾。

另外，布達拉宮廣場左側這次也放置巨幅習近平肖像；右側則是巨幅中共五代領導人肖像。

8月19日，「西藏和平解放70周年慶祝活動」在拉薩舉行。(新華社)

中共解放軍1950年2月發出「進軍西藏政治動員令」，並於當年10月開始進攻，藏軍最終於10月21日投降。西藏噶廈政府代表團1951年4月抵達北京，與中共談判，5月23日簽訂「中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議」，中共自此對外宣稱「西藏和平解放」。