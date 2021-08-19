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北京同仁堂告天津同仁堂 百年同名之爭要定輸贏

記者戴瑞芬／即時報導
北京同仁堂。圖源：百家號
北京同仁堂。圖源：百家號

北京同仁堂在官網發布聲明，正式對天津同仁堂提起商標字號侵權訴訟。「同仁堂」是中國第一個馳名商標，京津兩地同名之爭，從清代至今已百年，這次因為天津同仁堂要衝刺A股再上市，惹火了已在A股上市的北京同仁堂，一狀告上法院正名定輸贏。

北京同仁堂在聲明中表示，同仁堂是擁有350餘年歷史的中醫藥老字號，同仁堂集團是同仁堂字號的唯一合法承繼者，商標的唯一合法持有人。撇清與天津同仁堂不具有同源關係，不是同仁堂集團的子企業或分支機搆，也不具有任何關聯關係。更強調任何未經許可擅自對同仁堂商標字號的使用、仿冒、混淆等行為，均搆成侵權和不正當競爭。

北京同仁堂的措辭相當嚴厲，但根據歷史記載，同仁堂是1669年（清康熙八年）樂家創辦的藥鋪品牌，自1723年（清雍正元年）為清宮供御藥，曆經八代皇帝，長達188年。後來樂家的女婿將自家在天津的張家藥鋪，更名為天津同仁堂。

1949年中共當政後，組建北京同仁堂集團公司，2001年改制為國有獨資公司。

民國初年北京同仁堂在天津立案，狀告天津同仁堂侵權，判決結果除了要天津同仁堂賠款，也不能使用北京同仁堂的商標，但天津同仁堂名號卻保留了下來。目前，北京同仁堂的大股東是北京市國資委，而天津同仁堂則歸樂家女婿後代張家家族所有。

京津兩地衕仁堂雖然百年來為了同名相爭，但直到最近天津同仁堂要衝刺上市，創業板正式受理申請，進入問詢的關鍵階段後，同名糾紛才白熱化。也因北京同仁堂狀告法院，天津同仁的IPO也蒙上陰影，恐將面臨上市不確定性因素。

事實上，叫「同仁堂」名號的大有人在，當北京同仁堂與天津同仁堂對簿公堂之外，還有一家南京同仁堂，同樣是百年老字號。

不過，與天津同仁堂不同，南京同仁堂與北京同仁堂有歷史的血緣關係。南京同仁堂前身是北平同仁堂京都樂家老鋪南京分號，1929年在南京開業，1957年定名為南京同仁堂制藥廠，1998年改制組建南京同仁堂藥業公司，目前是南京市以現代科技生產古方傳統的中藥企業。

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