退休後的中共前領導人胡錦濤 都在做什麼？

2015年6月19日，胡錦濤現身喬石追悼會。（央視視頻截圖）

中國退休 國家領導人的生活與行蹤，從來都備受關注。當中79歲的中共 前總書記、國家主席胡錦濤被社群媒體曝露，他喜歡到外地走訪，與普通人聊天，平常練練書法，還會與夫人扭秧歌（帶有歡樂喜慶的北方舞蹈）。

中國政治環境特殊，除一些重大場合和活動，一般公開報導中難覓他們蹤影，如今有了社交媒體，一旦他們現身某地便會引發網友圍觀。多維引述中國微信公眾號「幹中學學中幹」的報導，梳理中國前國家主席胡錦濤退休後的生活動向。

報導稱，胡錦濤退休後迅速消失在公眾視野中。再有出現的場合屈指可數，其現身的場合大抵有三類：一類是其他退休領導人的追悼會；一類是中共和國家重大活動，如國祝活動、閱兵；一類是外地出行。

報導稱，胡錦濤退休後最大原則是不跟任何人談工作，但喜歡同普通人聊天。據瞭解，每天早起後，胡錦濤就會練書法、吹口琴和剪紙，興致一來，還與夫人扭上一段東北秧歌。

根據1982年的「中共中央關於建立老幹部退休制度」的決定：老幹部退休後，基本政治待遇不變，生活待遇還要略為從優。按照規定，胡錦濤等人依舊可以閱讀文件、聽重要報告、參加某些重要會議和重要政治活動等等。而其退休前的醫療、交通工具等待遇，也一律不變。

報導稱，胡錦濤退休後，胡錦濤更喜歡到外地去，雖然目前看來僅有寥寥幾次。他離京外地出行，大致可分幾類：

第一類是返鄉。2012年12月27日，他回到闊別34年的故鄉—江蘇泰州；2013年9月，他回到祖籍地安徽省績溪縣的龍川村祭祖。在泰州，他回到母校泰州中學，坐在當年的座位上留影，還在教學樓西側的空地上，栽下一棵銀杏樹留作紀念，邀請夫人一起澆水。

在績溪龍川，他與與夫人一起去了胡家祖宅，觀瞻了胡氏宗祠，並一同前往祖墳祭祖。在祖籍地，當工作人員端上了家鄉「金山時雨」茶，夫人還在觀賞老宅景物時，胡錦濤對夫人說「不要站著，來，坐下，我們一起來喝杯家鄉茶」。

第二類是故地重遊。2012年12月，於半個月前卸任中共中央總書記和中央軍委主席的胡錦濤赴貴州遵義、畢節、貴陽等地考察。2014年4月，他又走訪了貴州銅仁等地。

2015年5月7日，距離汶川地震7周年祭還有5天，胡錦濤到北川看望當地群眾震後恢復狀況。這是胡錦濤震後第四次到四川震區，他每到四川震區，北川是每一次行程中必到之地。當地消息人士透露，但首長方面說「這是一次私人行程」，首長隨行人員要求不要報導，因此當地政府並沒有再安排媒體報導。

第三類出行應是休閒。這類活動當然更不會有相關公開報導。在正式卸任中國國家主席1個月後，2013年4月，胡錦濤首度公開亮相，遊覽了著名景點桂林、陽朔。之後，還看了「印象劉三姐」的演出，和劉三姐飾演者黃婉秋聊天。

一年後的4月，他又現身湖南大學嶽麓學院、鳳凰古城。而到訪嶽麓書院，可算是胡錦濤的夙願。早在10餘年前，胡錦濤到湖南考察時，就表示希望到嶽麓書院參觀，因公務繁忙未能成行。

再次遊覽外地，則是在武夷山了。之前他已有兩次春遊，而這次可算是退休後的首次秋遊。

現任總書記、國家主席習近平至少有三次感謝並高度評價胡錦濤，其中在2012年11月16日的中共中央軍委擴大會議上，習近平還以「高風亮節」稱讚胡錦濤。