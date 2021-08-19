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中國外交部發言人：美國在阿富汗戰爭犯下「七宗罪」

記者林則宏／即時報導
中國外交部發言人汪文斌在臉書以中英文，控訴美國在阿富汗戰爭犯下的「七宗罪」。（截自汪文斌臉書）
中國外交部發言人汪文斌在臉書以中英文，控訴美國在阿富汗戰爭犯下的「七宗罪」。（截自汪文斌臉書）

阿富汗當前局勢已成為北京發動國際輿論戰最佳素材。中國外交部發言人汪文斌18日起就在臉書以中英文，控訴美國在阿富汗戰爭中犯下了「七宗罪」，包括：戰爭之罪、背叛之罪、侵害人權、縱容恐怖分子、販賣毒品、褻瀆宗教、破壞環境。

汪文斌表示，美國在阿富汗「一進一出」就是20年，非但沒有給阿富汗帶來和平與發展，反而留下一個戰亂不止、暴恐猖獗、滿目瘡痍、民不聊生的爛攤子。他並列舉美國在阿富汗戰爭犯下的「七宗罪」：

一、戰爭之罪。喀布爾大學學者評估，戰爭每天造成約250人傷亡。戰爭還使阿富汗經濟凋敝，長期位於最不發達國家行列，全國半數以上人口處於貧困線以下。超過千萬民眾淪為難民，接近阿富汗全國人口的三分之一。

二、背叛之罪。近期伴隨阿富汗安全局勢惡化，1.8萬多名阿富汗籍翻譯申請SIV（Special Immigrant Visa，特殊移民簽證），卻被美國以各種理由拒絕。

三、侵害人權。2008年，美軍對赫拉特省阿齊札巴德村空襲，造成包括50名兒童和19名婦女在內的近百名平民遇難。2010年，駐阿美軍士兵組建「殺戮小組」，出於娛樂目的射殺無辜平民，並割下遇害者手指作為戰利品。

汪文斌表示，2016年，在美國公民自由聯盟的要求下，美國國防部曾公開駐伊拉克和阿富汗美軍200多張虐囚照片，美國《新聞周刊》認為，這些只是「冰山一角」。

四、縱容恐怖分子。2020年11月，美國違反聯合國共識，單方面宣布撤銷「東伊運」恐怖組織定性。汪文斌稱，美國還一邊吆喝打擊「伊斯蘭國」，一邊卻暗中在阿富汗楠格哈爾省對「伊斯蘭國」分支圍而不殲，甚至直接幫助轉移人員並提供武器彈藥。

五、販賣毒品。美國在阿富汗情報人員製作罌粟種植教程，發放罌粟種子並教阿富汗民眾種植，扶持線人建立數百座毒品工廠。2001年阿富汗境內鴉片產量只有185噸，2002年美軍入阿後首年即飆升至3,400噸，2020年更是創紀錄的近萬噸。阿富汗已成為全球第一大罌粟種植國和鴉片生產國，鴉片產量超過全球總產量的85%。

六 、褻瀆宗教。2005年，澳洲一家電視台播放了一段美國士兵在坎大哈省山區焚燒2名塔利班武裝人員屍體的錄像，褻瀆了伊斯蘭教關於禁止火葬的信仰，引發阿富汗各界強烈譴責。2012年，駐巴格拉姆空軍基地的美軍將《古蘭經》當成垃圾焚燒，激起阿富汗境內反美浪潮，上千民眾上街示威遊行。

七、破壞環境。2017年，美軍以打擊「伊斯蘭國」為借口，在楠哥哈爾省阿欽地區投放「炸彈之母」GBU-43大型空爆炸彈，嚴重破壞當地自然環境。2021年7月，美軍從巴格拉姆空軍基地匆忙撤離時，趁夜偷偷銷毀大量含危險化學物質的武器裝備，汙染當地土壤和水源，阿富汗國家環保署對此向美方提出強烈抗議。

阿富汗 美國公民 毒品

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