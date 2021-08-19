騰訊緊跟中國中央 宣布投1000億協助「共同富裕」

騰訊宣布加碼人民幣500億元啟動「共同富裕專項計劃」。(路透)

在剛開過的中國中央財經委員會議決議「共同富裕」政策後，騰訊繼先前投入人民幣500億元啟動「可持續社會價值創新」戰略後，宣布將再次增加人民幣500億元啟動「共同富裕專項計劃」，並深入結合自身的數位和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入 人群增收、基層醫療體系完善、教育 均衡發展等民生領域提供持續助力。

據香港文匯網報導，騰訊18日公布上半年財報，上半年整體營業收入達人民幣2,735.62億元，年比增長23%，上半年實現凈利潤 903.54億元，增長46%。

據2021年第2季及半年度業績報告。2021年Q2騰訊實現凈利潤340.39億元，年比增長13%，為連續數個季度以來增速較低的一次。第2季騰訊社交基本盤微信及WeChat最新合併月活躍帳戶數增至12.514億；金融科技及企業服務業務收入419億元，增長40%。

此次再次宣布增加人民幣500億元資金啟動的「共同富裕專項計劃」，呼應當下關切、聚焦在帶動低收入增收、幫助醫療救助完善、促進鄉村經濟增效、資助普惠教育共享等切實帶後富、幫後富的領域，長期、持續提供支持。8月17日召開的中共中央財經委員會第十次會議明確表示，要分階段促進共同富裕，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。

除了資金的投入，騰訊還將運用自身的數位化產品和科技創新能力，配合人民幣1000億元(約154億美元)專項資金的使用，將以「技術+資金」的雙驅動形成放大效應，覆蓋更廣和更深的攻堅領域；騰訊也將承擔好「連接器」的使命，帶動生態體系內更多的夥伴共同行動，發揮科技向善的槓桿效應，配合大陸政府部門、聯動社會力量，在社會普惠領域持續助力。