我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

美新冠單日死亡破千 3月來首次 相當於每小時42人不治

騰訊緊跟中國中央 宣布投1000億協助「共同富裕」

特派記者賴錦宏／北京報導
騰訊宣布加碼人民幣500億元啟動「共同富裕專項計劃」。(路透)
騰訊宣布加碼人民幣500億元啟動「共同富裕專項計劃」。(路透)

在剛開過的中國中央財經委員會議決議「共同富裕」政策後，騰訊繼先前投入人民幣500億元啟動「可持續社會價值創新」戰略後，宣布將再次增加人民幣500億元啟動「共同富裕專項計劃」，並深入結合自身的數位和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。

據香港文匯網報導，騰訊18日公布上半年財報，上半年整體營業收入達人民幣2,735.62億元，年比增長23%，上半年實現凈利潤903.54億元，增長46%。

據2021年第2季及半年度業績報告。2021年Q2騰訊實現凈利潤340.39億元，年比增長13%，為連續數個季度以來增速較低的一次。第2季騰訊社交基本盤微信及WeChat最新合併月活躍帳戶數增至12.514億；金融科技及企業服務業務收入419億元，增長40%。

此次再次宣布增加人民幣500億元資金啟動的「共同富裕專項計劃」，呼應當下關切、聚焦在帶動低收入增收、幫助醫療救助完善、促進鄉村經濟增效、資助普惠教育共享等切實帶後富、幫後富的領域，長期、持續提供支持。8月17日召開的中共中央財經委員會第十次會議明確表示，要分階段促進共同富裕，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。

除了資金的投入，騰訊還將運用自身的數位化產品和科技創新能力，配合人民幣1000億元(約154億美元)專項資金的使用，將以「技術+資金」的雙驅動形成放大效應，覆蓋更廣和更深的攻堅領域；騰訊也將承擔好「連接器」的使命，帶動生態體系內更多的夥伴共同行動，發揮科技向善的槓桿效應，配合大陸政府部門、聯動社會力量，在社會普惠領域持續助力。

低收入 教育 利潤

上一則

曾說愛國是「讚美極權」央視主持人微博被禁言

下一則

香港失業率降至5% 餐飲娛樂續好轉 未通關難回4%以下

延伸閱讀

索羅斯拋售騰訊 加碼亞馬遜

索羅斯拋售騰訊 加碼亞馬遜
「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜
中國騰訊視頻與旗下微視整合 傳微視裁員大砍7成

中國騰訊視頻與旗下微視整合 傳微視裁員大砍7成
一洲焦點／紐約勇敢女性摧毀州長、騰訊股價的荒謬現實

一洲焦點／紐約勇敢女性摧毀州長、騰訊股價的荒謬現實

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明