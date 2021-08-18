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孟晚舟引渡聽證會結束 將在10月21日裁決

中國新聞組／北京19日電
孟晚舟。（美聯社）
孟晚舟。（美聯社）

路透報導，華為副董事長孟晚舟引渡聽證會在加拿大當地時間18日結束，法官將於10月21日對她的案件作出裁決。

孟晚舟的律師團隊認為，她的引渡應該暫停，稱美方對孟晚舟的欺詐指控，沒有給匯豐銀行造成任何實際的損失，甚至名譽損失也不存在。加拿大檢察官堅持認為，美國針對孟晚舟的訴訟案是有效的，並強調引渡的標準很低。

假若法官准許引渡，引渡的最終決定權仍需由加拿大司法部長批核。孟晚舟2018年被捕至今已兩年半，目前仍在保釋中，住在她在溫哥華的居所。

與此同時，環球時報發起聯署，要求「加拿大釋放被美國迫害的中國公民」，聯署內容寫道，「2021年8月26日是中國公民 孟晚舟被加拿大政府非法拘押的第1000天。這一事件是對中國公民赤裸裸的政治迫害，是美國政府無理打壓中國企業、妄圖遏制中國高科技產業發展的又一例證。加拿大政府為虎作倀，負有不可推卸的責任。一起在這封公開信上聯署，一起要求加拿大政府糾正錯誤，立即無條件釋放孟晚舟！」

中國外交部發言人華春瑩16日在例行記者會上表示，事實早已充分證明孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟所謂欺詐的指控純屬捏造，就連美方指控被欺詐的匯豐銀行也出具文件證明孟晚舟並沒有欺詐，所以事實是非常清楚的。

環球時報發起聯署，要求「加拿大釋放被美國迫害的中國公民」。（取材自微博）
環球時報發起聯署，要求「加拿大釋放被美國迫害的中國公民」。（取材自微博）

孟晚舟 加拿大 中國

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