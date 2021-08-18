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雙減政策下補習班掛羊頭賣狗肉 愛國主義教育上數學

特派記者賴錦宏／北京報導
在中國雙減政策下，一些補習班掛羊頭賣狗肉，打著「愛國主義」教育研學營，實際上是上數學課和數學比賽。（新浪微博照片）
在中國雙減政策下，一些補習班掛羊頭賣狗肉，打著「愛國主義」教育研學營，實際上是上數學課和數學比賽。（新浪微博照片）

中國雙減政策（即減輕中小學生作業負擔和校外補習負擔）雷厲風行，不少補習班陽奉陰違，個別補習班開始掛羊頭賣狗肉，偷偷舉辦數學比賽。據《北京日報》報導，迎春杯、華羅庚金杯、走美杯等中小學數學杯賽被叫停後，補習班轉入地下，開始用暗語賣廣告，如一份聲稱引導青少年愛國愛黨的研學營，實際內容卻是補習數學。

該廣告詞寫：「為慶祝中國共產黨成立100周年，進一步加強四史學習教育，推動愛黨愛國愛社會主義教育，我們將組織開展以『不忘百年初心，踐行歷史使命』為主題的愛國主義教育研學系列活動。」廣告上還附上二維碼供查閱。

但二維碼打開網頁後赫然發現，網頁是「華數之星」報名及諮詢表格。不少微信公眾號在推薦這個研學營時，標題直接打出「你懂的，眾所周知，這個研學營『意義非凡』，名額有限。」翻查資料顯示，華數之星是青少年數學大會，前身是中小學數學四大盃賽之一「華羅庚金盃少年數學邀請賽」。

由於這些比賽能夠讓學生增加履歷，有助升學。即使教育局不再承認，但在中國民間還是卻充滿口碑，故不少機構會以各式各樣的包裝，借屍還魂。報導稱，中國教育部2019年公布了一份僅含31項競賽的「2019年度面向中小學生的全國性競賽活動名單」，沒有進入名單的另一項知名數學盃賽「迎春盃」，2020年迎春盃就以「雲遊中國，數學華夏」的名稱，捲土重來。

「叫甚麼不重要，換多少名字都沒關係，家長都心知肚明。」海淀區家長石女士直言，最有分量的肯定還是1984年開辦的迎春杯，其次是華數之星，再次就是希望杯、美國數學大聯盟杯賽等。

值得注意的是，這些杯賽近年改以「研學營」、「夏令營」的名目，報名價格也隨之水漲船高。據了解，迎春杯最早有初複賽環節，改成夏令營後全部取消，直接變成了大師賽，價格也零收費，跳漲到人民幣6,000元(約925美元)至6,500元(1003美元)，其他借屍還魂的比賽也出現漲價情況。培圳機構則會提供各類比賽代報名服務及刷題班，學員還能享受內部優惠。

去年12月30日，中國國務院教育督導委員會辦公室重申，面向中小學生的全國性競賽活動需審批才能舉辦，特別提到「任何競賽獎項均不與基礎教育階段招生入學掛鉤。」另一海淀家長對此直言，「在衝刺心儀的學校時，任何消息對家長而言都是寧可信其有，不可信其無。」她希望，招生部門明確說明比賽對升學無用，否則家長焦慮不會緩解，培訓機構也會繼續借勢行銷。

教育局 中國 招生

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