中國商務部：將建立直播主播黑名單制度

中國商務部擬對主播帳號進行分級分類管理，建立主播黑名單制度。（新浪微博照片）

中國商務部 18日發布通知，公開徵求「直播電子商務平台管理與服務規範」行業標準意見。根據意見稿， 應建立直播主體的黑名單制度和退出機制，在直播主體發生違反法律法規或直播營銷平台規則等情形時，應採取警示提醒、限流或暫停其直播服務等不同措施，將嚴重違法違規或造成惡劣社會影響的直播主體列入黑名單，必要時應註銷其賬號。

據南方都市報，另外，在結合直播行銷、交易以及售後服務等活動，應對直播行銷人員服務機構、主播以及商家等建立信用評價體系，信用評價資訊宜在平台進行公示，或不同直播行銷平台、行業協會以及相關監管機構之間進行共享。

在消費者保護方面，意見要求當直播主體存在虛假宣傳、摻雜摻假、以次充好、偽造產品的產地或冒用他人廠名廠址、假冒商標專利等侵害消費者合法權益行為時，應採取必要措施維護消費者權益，並對直播主體實施相應的處罰。

意見還提出宜提供直播行銷活動「回看功能」，並採用適當科技以保障直播紀錄資訊的真實和完整，且直播過程視頻資訊和文字資訊保存時間應自直播結束之日起不少於3年，其他直播內容保存應不少於60日，直播行銷活動的「回看功能」宜對消費者開放。

意見還對打賞主播的行為進行規範，根據直播產品或服務的行業範圍（或直播類型）、主播內容供給導向、付費模型、主播行為、用戶年齡等對主播帳號進行分級分類管理，對涉及違法違規的直播帳號應根據其影響或危害程度進行暫停直播或封禁等處罰。