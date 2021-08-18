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與立陶宛關係緊張 中國暫停「中歐班列」直達鐵路貨運

記者林則宏／即時報導
圖為去年5月22日，東莞—維爾紐斯中歐班列中國郵政專列在立陶宛首都維爾紐斯卸貨。（取自新華網）
圖為去年5月22日，東莞—維爾紐斯中歐班列中國郵政專列在立陶宛首都維爾紐斯卸貨。（取自新華網）

立陶宛同意設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國繼日前宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使後。據港媒報導，波羅的海通訊社取得中國國有企業中鐵集裝箱發給客戶的信件，當中提及由於立陶宛與中國的政治情勢緊張，將取消本月底及下月，直達立陶宛的鐵路貨運班次，直至另行通知。

報導稱，立陶宛駐北京大使館仍未接獲相關通知，負責交通運輸事務的使館參贊認為，中方決定有政治考量。對中鐵集裝箱而言，中斷貨運班次損失不大。中國中國去年6月起，才有固定鐵路貨運班次開往立陶宛。

中國取消直達立陶宛的鐵路貨運運輸，即北京當局過去十年積極推動的「中歐班列」。新華社去年4月13日曾報導，中歐班列（渝新歐）「中國郵政號」12日抵達立陶宛首都維爾紐斯，為疏運新冠疫情期間積壓的國際郵件開闢了新通道。

中國駐立陶宛大使申知非當時接受新華社採訪時表示，在世界合作抗擊疫情的關鍵時刻，「中國郵政號」專列開闢了一條全新、可靠、高效的物流通道，可以說是在中國和歐洲之間打通了一條新的供給線。

報導稱，去年4月3日從重慶出發的首趟中歐班列郵包專列共發運44個貨櫃，包括來自北京、廣東、湖南及重慶的國際郵件42箱和應立陶宛政府請求發運的救援物資2箱。抵達立陶宛後，42箱國際郵件將再分撥至西班牙、丹麥、瑞士、法國等36個歐洲國家。

新華社當時報導，中歐班列（渝新歐）之後規劃發出7班重慶至立陶宛的郵包專列，後續將根據郵件集結情況，按照每周1至2班的頻次開行，全部經由立陶宛進入歐洲。

廣東東莞—維爾紐斯中歐班列中國郵政專列也在去年5月22日抵達立陶宛首都維爾紐斯。新華社指出，這趟專列5月9日從廣東（石龍）鐵路國際物流基地發車，載有來自東莞及周邊地區的41個貨櫃、共260噸國際郵件，包括服飾鞋帽、玩具箱包、電子產品、家居用品等，經由新疆霍爾果斯口岸出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯抵達立陶宛。

在當前全球海運貨櫃吃緊、運費飆升下，經陸路的中歐班列分擔了部分運能。中國國家鐵路集團有限公司上周曾表示，中歐班列自2020年5月起，已連續15個月單月開行千列以上。自今年5月以來，更連續三個月單月開行超過1,300列，有力保障了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

今年7月，中歐班列共開行1,352列、運送貨物13.1萬標準貨櫃，年比分別成長8%、15%。

中歐班列是中國推動「一帶一路」的重點項目之一。2011年3月19日，第一列中歐班列從重慶出發，開往德國杜伊斯堡。截至今年6月20日，中歐班列已開通73條運行線路，通達歐洲22個國家的160多座城市。

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