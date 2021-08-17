湖北鄂城區：無故不接種疫苗者 納個人誠信紀錄
中國此輪本土疫情，令當局加強施打疫苗的措施。湖北省鄂州市鄂城區發布通告，要求全區的居民沒有禁忌症狀的人員，需要在10日內施打疫苗，對無故不接種者，納入個人誠信紀錄。除此之外，通告並要求黨員幹部必須要以身作則，在一定日期前完成全程接種。
據中媒科技日報，為了要實現清零，8月15日，湖北省鄂州市鄂城區疫情防控指揮部發布「關於實施疫苗接種攻堅『清零』行動的通告」，要求居民必須應接盡接，全區12至17歲未成年人和18歲以上無禁忌症人員，從即日起10日內做到「應接全接」。
通告並表示，對無故不接種新冠疫苗人員，納入個人誠信紀錄。
這則通告並指要求黨員幹部要以身作則，其中指出，全區黨政機關、企事業單位幹部職工和廣大黨員要發揮引領示範作用，帶頭接種新冠病毒疫苗。除二級醫療機構認定有禁忌症的人員外，其他黨員幹部必須在8月20日前完成全程接種。
對重點行業人員也做出規範。交通運輸、醫療機構、環衛保潔、建築工地、物流快遞、商場超市、休閒娛樂、養老機構、培訓等從業人員，必須持疫苗接種證明才能上崗。
此外，必須查驗進出人員接種疫苗的情況。全區醫療機構、車站、碼頭、農貿市場、商超、旅遊景區、酒店賓館等公共場所，必須查驗進出人員疫苗接種情況。對沒有接種疫苗人員，依規進行教育和管控。
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