我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／金牌的背後 運動員心理健康誰來關心？

共和黨籍德州州長新冠確診 已完全接種仍染疫

湖北鄂城區：無故不接種疫苗者 納個人誠信紀錄

記者呂佳蓉／即時報導
廣泛施打疫苗成為中國防控的必然措施。圖／新華社
廣泛施打疫苗成為中國防控的必然措施。圖／新華社

中國此輪本土疫情，令當局加強施打疫苗的措施。湖北省鄂州市鄂城區發布通告，要求全區的居民沒有禁忌症狀的人員，需要在10日內施打疫苗，對無故不接種者，納入個人誠信紀錄。除此之外，通告並要求黨員幹部必須要以身作則，在一定日期前完成全程接種。

據中媒科技日報，為了要實現清零，8月15日，湖北省鄂州市鄂城區疫情防控指揮部發布「關於實施疫苗接種攻堅『清零』行動的通告」，要求居民必須應接盡接，全區12至17歲未成年人和18歲以上無禁忌症人員，從即日起10日內做到「應接全接」。

通告並表示，對無故不接種新冠疫苗人員，納入個人誠信紀錄。

這則通告並指要求黨員幹部要以身作則，其中指出，全區黨政機關、企事業單位幹部職工和廣大黨員要發揮引領示範作用，帶頭接種新冠病毒疫苗。除二級醫療機構認定有禁忌症的人員外，其他黨員幹部必須在8月20日前完成全程接種。

對重點行業人員也做出規範。交通運輸、醫療機構、環衛保潔、建築工地、物流快遞、商場超市、休閒娛樂、養老機構、培訓等從業人員，必須持疫苗接種證明才能上崗。

此外，必須查驗進出人員接種疫苗的情況。全區醫療機構、車站、碼頭、農貿市場、商超、旅遊景區、酒店賓館等公共場所，必須查驗進出人員疫苗接種情況。對沒有接種疫苗人員，依規進行教育和管控。

疫苗 疫情 中國

上一則

教育整頓擴大 中國中止近3百個中外大學合作案

延伸閱讀

加利福尼亞州和其他西部州支持疫苗加強針注射

加利福尼亞州和其他西部州支持疫苗加強針注射
華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年
未接種疫苗員工 最高可能被扣50元健保費

未接種疫苗員工 最高可能被扣50元健保費
戴不戴口罩、打不打疫苗…校園對立 社會分化

戴不戴口罩、打不打疫苗…校園對立 社會分化

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛