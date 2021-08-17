教育整頓擴大 中國中止近3百個中外大學合作案

中國官方喊停286個中國與外國大學之間的合作課程等項目。(Getty Images)

南華早報報導，根據中國教育部 上周公告，多達286個中國與外國大學之間的合作課程等項目，被官方一舉喊停，引起不少揣測。外界認為，這似乎是整頓校外培訓等教育領域的延伸。

報導指出，這項由中國教育部透過官方app公告的訊息，並沒有說明中止這一大批跨國教育合作的原因，只表示這是「例行評估的一部分」。

根據報導，被中止的課程，包括哈爾濱科技大學和倫敦城市大學間關於機械設計和自動化的學士課程；北京大學和香港大學間關於經濟和金融的碩士課程；上海華東師範大學和紐約大學 之間的社會工作課程等。

除此之外，其他被剔除合作關係的外國大學院校，包括美國佛羅里達大學、澳洲南昆士蘭大學和英國利茲大學。

報導指出，儘管中國教育部沒有詳細說明原因，但這麼大規模地中止這些跨國合作課程的做法，卻引起中國公眾、特別是許多青年學生的關注。理由是，這項宣布距離中國官方嚴厲打擊校外培訓（補習）行業，還不到1個月。

不少中國教育界人士、補教業者及一般民眾認為，禁止校外培訓行業和關閉中國與外國合作課程，都是中國嚴控教育行業措施的一部分，也是嚴打校外培訓行業的延伸。

中國國務院7月下旬宣布，校外培訓機構必須註冊為非營利組織，且不再開放新公司成立，同時規定這些機構不得接受外國方面投資，更不得資本化操作。