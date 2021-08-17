習近平：規範高收入者 鼓勵回報社會

中國國家主席習近平。中國政府網

中國 國家主席習近平 17日主持召開中央財經委員會第十次會議時強調，加強對高收入的規範和調節，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

他表示，金融是現代經濟的核心，關係發展和安全，要遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作 。

中國央視新聞報導，習近平在會上還提到，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高品質發展中促進共同富裕。

會議指出，確保經濟金融大局穩定，意義十分重大。要堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作；要夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高品質發展化解系統性金融風險，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。

會議中還提到，要提升金融系統幹部隊伍監管能力，提高監管數位化智慧化水準，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險，加快重點領域改革，做好金融市場輿情引導。要加強金融法治和基礎設施建設，深化信用體系建設，發揮信用在金融風險識別、監測、管理、處置等環節的基礎作用。

會議並指出，要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入。

要提高發展的平衡性、協調性、包容性，加快完善社會主義市場經濟體制，增強區域發展的平衡性，強化行業發展的協調性，支持中小企業發展。要著力擴大中等收入群體規模，推動更多低收入人群邁入中等收入行列。