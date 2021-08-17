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中國外交部：中國是阿富汗最大鄰國 將力促阿富汗停戰

記者林則宏／即時報導
中國外交部發言人華春瑩。路透
中國外交部發言人華春瑩。路透

阿富汗當前動盪局勢，被視為是美國過去20年阿富汗政策的重大挫敗，也讓中國在阿富汗問題的角色更加凸顯。中國外交部發言人華春瑩表示，中國是阿富汗的最大鄰國，與神學士（Taliban，另譯塔利班）等阿富汗各派保持著聯繫和溝通。中方將同有關各方繼續保持密切的溝通協調，推動阿富汗盡快停止戰爭，實現持久和平。

華春瑩17日下午在例行記者會上被問及相關問題時表示，中國始終終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

華春瑩說，長期以來，中方在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各派意願的基礎上，同阿富汗神學士等保持著聯繫和溝通，一直為推動政治解決阿富汗問題發揮建設性的作用。

她指出，僅近幾個月，中國國務委員兼外長王毅就主持了「中國+中亞五國」外長第二次會晤，以及第四次中國、阿富汗、巴基斯坦三方外長對話；出席「上海合作組織—阿富汗聯絡組」外長會等會議，並同俄羅斯、巴基斯坦、美國、中亞國家、歐盟、伊朗、土耳其等重要涉及阿富汗攸關方開展密切溝通互動。

華春瑩稱，7月28日，王毅在天津會見了阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行。中國政府阿富汗問題特使岳曉勇連日來也密集訪問卡達、俄羅斯、土耳其、烏茲別克、塔吉克、伊朗等國，緊張穿梭斡旋。

她表示，近日阿富汗的局勢發生重大變化後，中方繼續同各方保持溝通。王毅分別應約同俄羅斯外長拉夫羅夫、美國國務卿布林肯通電話，中方還參加了聯合國安理會舉行的阿富汗問題緊急會議。

華春瑩說，中方鼓勵阿富汗神學士奉行溫和穩健的宗教政策，與各方一道組建開放包容的政治架構，奉行和平友好的對外政策，特別是同鄰國要和睦相處，實現阿富汗的重建與發展。

她也重申，中國要求並希望阿富汗的新政權應該與各類的國際恐怖勢力劃清界限，約束和打擊包括「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，被北京視為疆獨組織）在內的恐怖勢力，防止阿富汗再度成為恐怖極端勢力的聚集地。

華春瑩表示，中方將同有關各方繼續保持密切的溝通協調，推動阿富汗盡快停止戰爭，實現持久和平。

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