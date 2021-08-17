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北京落實雙減政策 不再審批新的學科補習機構

中央社上海17日電
北京落實「雙減」政策，將不再審批新的學科補習機構，並嚴格控制上課時間。(美聯社)
北京落實「雙減」政策，將不再審批新的學科補習機構，並嚴格控制上課時間。(美聯社)

中央提出「雙減」政策近一個月後，北京今天宣布一系列落實措施。除了不再審批針對義務教育學生的新教培機構，並嚴格控制上課時間，把「雙減」執行成效列入相關部門年度考核。

北京市教委、人力社保局等有關部門今天聯合召開新聞發布會，公布「北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施」，說明落實「雙減」政策的相關措施。

綜合澎湃新聞、香港經濟日報、香港01報導，為強化校外培訓機構治理，北京將嚴格審批，不再審批針對義務教育學生的新學科教培機構；針對現有的機構也將重新審查、登記，同時遵循中央規定，嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市。

此外，包含不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期進行學科類培訓；嚴禁超標超前培訓；嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓；嚴禁提供境外教育課程等中央提出的規定，也一併在北京發布的措施中出現。

「雙減」政策公布後，不少機構大規模裁員，使得行業內人員的工作權出現問題。

報導提到，北京市人力資源和社會保障局二級巡視員陸曉播在會中強調，北京市官方已準備了1.03萬個職缺，協助校外培訓機構員工轉職；他並指人力資源平台也有不少針對校外培訓機構員工的職缺，僅「前程無憂」一家業者，就已儲備了8萬多個工作機會。

報導提到，北京還在措施中強調落實「黨建引領」，要求所有校外培訓機構必須建立「黨組織」，確保全面貫徹中國共產黨的教育方針。

北京市委教育工委副書記李奕表示，不只加大監督檢查和整改查處的力度，還對「雙減」工作進行專項督導檢查，建立責任追究機制，督查結果納入年度績效考核。

北京 教育 工作

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