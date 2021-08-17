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香港機場國泰貴賓室員工確診 涉及3000人難追蹤

中央社台北17日電
國泰航空機場貴賓室女員工確診，但過去一周約有3000人使用該貴賓室，官方坦言難以追蹤感染源頭。圖為國泰航空公司機師抵達桃園機場後準備通關入境休息。(記者陳嘉寧／攝影)
國泰航空機場貴賓室女員工確診，但過去一周約有3000人使用該貴賓室，官方坦言難以追蹤感染源頭。圖為國泰航空公司機師抵達桃園機場後準備通關入境休息。(記者陳嘉寧／攝影)

香港衛生當局今天通報新增一例COVID-19本土確診病例，是國泰航空機場貴賓室女員工，研判她是遭到轉機旅客感染，但過去一周約有3000人使用該貴賓室，官方坦言難以追蹤感染源頭。

據港媒報導，香港連續11日「本土零確診」破功，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天通報新增本土確診一例。

她指出，患者是一名47歲女子，是機場國泰貴賓室「寰宇堂」員工，負責向客人送餐，最後上班是8月14日。由於機場工作一直定期檢測，患者在7月30日、8月5日、8月9日檢測都是陰性。

張竹君指出，患者15日原打算到私家診所接種COVID-19疫苗，當向醫生表示最近一個月有輕微咳嗽，醫生建議患者先照肺片檢查，其後兩度檢測均呈陽性，且入院時有低燒，隨即在醫院接受治療。

她指出，患者體內帶有L452R變種病毒，理工大學分析後屬Delta類型，正進行基因分析感染源頭。

張竹君表示，由於香港疫情不嚴重，離港港人須接受病毒測試，相信從轉機乘客感染機會較大，但過去一周已有約3000人使用國泰貴賓室服務，因此較難追蹤感染源頭。

據報導，這名女員工昨天檢測陽性後，她居住的住宅大樓昨晚遭「封區」強制檢測，結果約1600名住戶無人確診。

檢測 香港 機場

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