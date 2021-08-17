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港組織發言人張崑陽宣布已在美國 正申請政治庇護

記者林汪靜／即時報導
香港前「民間外交網絡」組織發言人張崑陽宣布，現在正在美國，已申請政治庇護。（圖／取自張崑陽臉書）
香港前「民間外交網絡」組織發言人張崑陽宣布，現在正在美國，已申請政治庇護。（圖／取自張崑陽臉書）

香港警方通緝、潛逃海外的香港前「民間外交網絡」組織發言人張崑陽在社交平台上宣布，現在正在美國，已申請政治庇護，且獲得美國約翰霍普金斯大學錄取，進入就讀碩士班。

港媒報導，張崑陽表示，去年8月離開香港後，因考慮到個人及身邊的人安全，且未計畫下一步，因此一直沒有公開自己去向。期間雖然沒有公開行事，但他說仍然有出席各種論壇和閉門會議，持續與「美、英、澳、日、韓和台灣六國官員和公民社會朋友交流」。

他指出，已決定定居美國，繼續「國際線工作」，已向美國政府申請政治庇護，會就其涉及的「六四集會」、「民主派初選」等案件繼續「國際遊說」。

張崑陽還指出，自己已獲得美國約翰霍普金斯大學保羅尼采高等國際研究學院（Johns Hopkins SAIS）的院士和獎學金支持，將就讀碩士班。

張崑陽曾任香港大專學界國際事務代表團發言人，2019年「反送中」事件爆發後，他曾以學界代表團身分到美國等多個國家遊說，他也有參與2019年的香港民主派初選，有牽涉「港區國安法」罪行之嫌。去年他被指控於「六四」31周年，涉嫌「明知而參與未經批准集結」和「煽惑他人參與未經批准集結」罪，8月離港潛逃，現正被警方通緝。

美國 香港 六四

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