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參議員孔寧推文稱美國駐軍3萬在台灣 網友群起打臉

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

中官媒：若確有3萬美軍駐台 北京即刻「武力收復台灣」

記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平。路透
中共總書記習近平。路透

美國參議院共和黨資深參議員孔寧發文指，美國在台有多達3萬的駐軍，比在韓國的28000人還要多。中國外圍官媒環球時報發表評論稱，如果這是真的，中國政府和中國人民絕不會接受。「我們相信國家會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣。」

環球網刊評論指，美國在台灣駐軍嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，嚴重違背國際法，甚至也嚴重違背美國的國內法。「這形同於對台灣實施軍事入侵和占領，這是對中華人民共和國的宣戰行為。」

評論稱，中方注意到，身為參議院情報委員會成員之一的孔寧發布這個貼文後，立刻有人指出，他錯把中美建交前的美軍駐台情況當成了今天的數字，說69歲的他很糊塗，維基百科說，美在台駐軍的最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人。

有中國學者接受環時採訪時，表示懷疑科尼是在故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐紮這一訊息的反應。如果是後一種情況，同樣是不可接受的。

評論指，中方嚴正要求美國政府立即對約翰·科尼參議員的貼文做出解釋，也要求台當局立即做出解釋。如果確有3萬美國軍隊、哪怕是數量少於這個數字的美國軍隊在台灣駐紮，也是突破了底線的超級嚴重事態。那些美軍必須立即限時無條件撤出，美國政府和台當局都要為此公開道歉。否則的話，相信全面的台海戰爭將迅速爆發，中國人民解放軍必將消滅驅逐美軍，解放台灣，一勞永逸地解決台灣問題。

評論說，中國想強調，美在台駐軍是碰都不能碰的底線。這是全體中國人民的堅定意志。相信中國政府和中國軍隊會堅定地與全中國人民一道，捍衛中國領土主權，堅決消滅、驅逐任何侵犯中國領土的外國軍隊。

中國 美國 台灣

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