快評／神學士進城奪權 中國官民兩樣情

中國外長王毅7月28日在天津會見到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行。（中國外交部網站）

7月28日，中國 官方高調發布了外長王毅在天津會見神學士 （Taliban，又譯塔利班）政治委員會負責人巴拉達爾的消息。兩人的會見表明，在阿富汗 塔利班席捲全國之際，中國與神學士已達成諒解，為雙方將來擴大合作奠定了基礎。

8月16日中國外交部發言人華春瑩表示，「當前阿富汗局勢發生重大變化，中國尊重阿富汗人民的意願和選擇」。言下之意，中國不會第一個承認神學士新政權，也不會最後一個承認，「當阿富汗人民選擇了誰，那就承認誰」。

和官方刻意鋪墊，為中國承認神學士政權作準備不同。中國民間看到的是，阿富汗的局勢是民眾能夠自行選擇的嗎？會主動選擇「恐怖組織」？這分明是影射中共自小學教材裡宣稱的，1949年人民選擇了中國共產黨。

神學士以迅雷不及掩耳的行動，迅速占領34個省省會，但很少有人想到，擁有美式裝備、美式訓練的阿富汗30萬政府軍如此不堪一擊，短短一個多月就喪失了大部分國土。令許多中國民眾想到了1949年國民黨軍隊大撤退，想到1976年美國放棄西貢。未來阿富汗與中國關係，對兩岸關係的啟示，中俄是否聯手阿富汗對抗美印太政策，簡直浮想聯翩。

針對神學士發言人要求因恐懼而想離開阿富汗的平民留在阿富汗。神學士「無意報復政府和軍事人員，所有為國家服務的人都將被原諒」。有網友稱：「這幾句話，怎麼讓我想起當年北平和平解放的場景啊！」

一位已退休的中共官員認為，新政權建立後，一定會對前政權人士做政治清算，「殺一批人、關一批人、再流放一批人」，是必然的過程；這樣才能使局勢真正「安定」。這是暴力革命政權的必然途徑。

在網上看到，神學士於16日早上大約6時半搜查一些阿富汗政府高官的住宅，拿走不少槍和裝備；有神學士軍隊開始擄走未成年少女。這位官員表示，「在山洞苦熬了20年，一定對美國扶持的前政權，給予報復的；就像當年共軍進入北平、進入上海，一些大字不識的軍人搶了女大學生做妻子。」

「台灣要看清楚，不能不依靠美國，又不能全依靠美國」。他說，美國花1兆美元的費用，付出的代價是2000多軍人陣亡，2萬多人受傷，建立的阿富汗伊斯蘭共和國，會一夕之間垮台；台灣應重新思考中美台關係定位。

不同的是，1949年發生的事，大部分的人只能從照片和回憶錄裡尋找，現在阿富汗發生的事透過網路，讓中國民眾看到，神學士所到之處烽火連天，人煙稀少，鐵門緊閉，人民拚命想逃離，甚至在機場空橋上跌死了5人，這真是怵目驚心。

以極端宗教主義為背景的神學士，奪取阿富汗政權只是重新執政開端，更艱鉅的任務是要改變自身的極端主義形象，建設一個能夠包容各方的政治架構。而它和北京的關係，「一個完全以神為主義的政權，和一個完全不信神的唯物主義政權，能握起手來，只能說明是政治利益的結合」。