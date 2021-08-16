湖北強降雨水患嚴重 141萬餘人受災

8月12日，在湖北隨州市何店鎮，救援人員轉移被水災圍困人員。（新華社）

據湖北省應急管理廳公布，8日以來強降雨過程已累計造成湖北141.12萬人受災。

8日以來，湖北多地遭遇強降雨，部分地區受災嚴重。截至8月15日16時，此輪強降雨過程已造成湖北省武漢 市、黃石市、十堰 市、宜昌市、襄陽市、鄂州市、荊門市、孝感市、黃岡市、隨州市、恩施州、潛江市、神農架林區等13市（州、直管市、林區）50縣（市、區）共計141.12萬人受災，緊急避險3.53萬人，轉移安置5.19萬人；農作物受災面積116.53千公頃，其中絕收面積17.25千公頃；因災倒塌房屋988間，不同程度損壞房屋1.43萬間。

目前，湖北降雨開始明顯減弱，江河湖庫汛情趨穩，長江、漢江各站水位均在設防以下；湖北省內主要中小河流水勢平穩，其中澴水孝感站水位26.91米，超設防0.41米，其他均在設防水位以下。

經過數日連續搶修，國網湖北省電力有限公司宣稱，湖北省隨州市、襄陽市、荊門市等因強降雨受災地區已全部恢復供電。

近日，受強降雨影響，湖北省隨州市、襄陽市、荊門市等地區部分電力設施受損，一度有6座35千伏變電站、11條35千伏線路、72條10千伏線路和2954個配電台區停運，13萬8029戶用電客戶因災停電。