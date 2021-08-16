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中國證券業協會 懲處19家科創板投資機構

特派記者賴錦宏／北京報導
網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會對19家網下投資者予以懲處。（新浪微博照片）
網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會對19家網下投資者予以懲處。（新浪微博照片）

中國19家科創板網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會就此對這些機構採取自律措施，包括暫停網下投資者資格，或發出警示。

中國證券業協會上周五（13日）在官網上公佈，協會會同上海證券交易所針對部分科創板項目報價一致性較高的線索，對這19家網下機構投資者開展聯合現場檢查。

協會指這些投資者主要存在內控制度不完善、定價依據不充分、未嚴格履行定價決策程序、工作底稿未妥善保存等問題。

協會決定暫停一家保險公司網下投資者資格一個月，暫停一家證券公司資管子公司、四家基金公司，以及四家私募基金管理人暫停新增配售對象註冊一個月。一家證券公司資管子公司、六家基金公司和兩家私募基金管理人則被給予警示。

據中國《證券時報》報導，部分機構被發現合規意識淡薄，未明確通訊設備管控、關鍵環節雙崗復核等內控制度，或者存在實踐操作和內部規定「兩張皮」等現象。

此次檢查也發現其他問題，包括：報價信息通過口頭、微信群消息等方式傳達交易人員，通訊設備管理不嚴格，存在較大價格洩露風險；未建立有效的估值定價模型，研究報告未明確報價區間建議或者缺少參數設置的詳細說明，最終報價結果缺少充分有力的定價依據；研究報告、定價決策過程及決策依據未留痕存檔，個別機構存檔備查的研究報告未在詢價結束前定稿或上傳內部系統等。

證券 投資 中國

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