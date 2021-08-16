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加國法官質疑孟晚舟案 中：敦促美撤逮捕令和引渡要求

記者林汪靜／即時報導
中國外交部16日表示，孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟所謂欺詐的指控純屬捏造。（圖／取自中國外交部網站）
中國外交部16日表示，孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟所謂欺詐的指控純屬捏造。（圖／取自中國外交部網站）

加拿大法官霍爾姆斯日前對美國要求引渡華為財務長孟晚舟一案提出質疑，稱該詐欺案多年後卻沒有實際損害。中國外交部16日表示，「事實早已充分證明孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟所謂欺詐的指控純屬捏造」，敦促美方立即撤銷對孟晚舟逮捕令和引渡要求，加方立即糾正錯誤，釋放孟晚舟。

澎湃新聞報導，加拿大法庭12日再次開庭審理了美國要求引渡被加國扣押的孟晚舟一案。審理此案的加拿大法官霍爾姆斯在庭上說：「這麼一起欺詐案，卻在許多年後，並沒有任何實際的損害出現。而且這起案件所謂的受害者，一個大型機構，看起來裡面有不少人都掌握（華為和伊朗公司的）情況，這並不尋常」。

而孟晚舟的辯護律師在引渡聽證會上，也指出美國針對孟晚舟的指控存在致命缺陷且充滿不斷變化的理論。

對此，中國外交部發言人華春瑩於16日的例行記者會上表示，「事實早已充分的證明孟晚舟事件就是一起徹頭徹尾的政治事件，美方對孟晚舟女士所謂欺詐的指控純屬捏造，就連美方指控被欺詐的滙豐銀行也出具文件證明孟晚舟女士並沒有欺詐，所以事實是非常清楚的。」

她說，「敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡要求，加方立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她盡快平安回到祖國。」

孟晚舟 美國 加拿大

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