我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

吳亦凡、張哲翰接連翻車 芒果TV藝人簽「藝德」承諾書

特派記者賴錦宏／北京報導
中國男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被北京市朝陽公安分局依法刑事拘留。（取材自微博）
中國男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被北京市朝陽公安分局依法刑事拘留。（取材自微博）

在接連發生男星吳亦凡、張哲翰「劣跡」事件後，湖南衛視在線影音媒體平台芒果TV的80餘位藝人自發簽署「藝人藝德承諾書」。這被外界視為中國整頓文藝界和演藝圈的先聲。

芒果TV藝人經紀官方微博發文公告，來自中國各地的80餘位芒果TV簽約藝人自發簽署《自覺踐行崇德尚藝努力做新時代文藝工作者承諾書》。

文中寫道：「做藝先做人，做人德為先。」眾藝人簽署「藝人藝德承諾書」的同時號召廣大文藝工作者為年輕一代樹立榜樣。

承諾書中提到，堅決抵制違法失德劣行、堅決抵制惡俗粗劣表演、堅決抵制歪曲事實惡意炒作，做一個德藝雙馨、堅持以人民為中心創作導向的藝人，營造風清正氣的行業環境。

據新浪新聞報導，芒果TV藝人包括楊爍、李莎旻子、袁詠琳、佟夢實、丁當、齊思鈞、邵明明等。

日前，吳亦凡因涉嫌強姦罪已被朝陽公安分局依法刑事拘留，政法委、人民日報、法治日報、中國婦女報等官方媒體與機構紛紛就此事發聲：「在中國的土地上，就要遵守中國的法律」、「名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁」、「任何人都不能淩駕於法律之上」等評論；中國演出行業協會也發出類似聲明。

中國 吳亦凡 工作

上一則

在阿中國人：阿富汗一夜變天 美軍直升機飛了二三十趟

延伸閱讀

吳亦凡最重恐判死 選妃趴再被爆「逼唱freestyle」

吳亦凡最重恐判死 選妃趴再被爆「逼唱freestyle」
傳侵犯未成年 「吳亦凡 洛杉磯女粉絲」攀微博熱搜榜首

傳侵犯未成年 「吳亦凡 洛杉磯女粉絲」攀微博熱搜榜首
吳亦凡蹲看守所也有娛樂 竟與「昔隊友」張藝興有關

吳亦凡蹲看守所也有娛樂 竟與「昔隊友」張藝興有關
劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
野營趣 開露營車三代同樂

野營趣 開露營車三代同樂
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑