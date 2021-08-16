吳亦凡、張哲翰接連翻車 芒果TV藝人簽「藝德」承諾書

中國男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被北京市朝陽公安分局依法刑事拘留。（取材自微博）

在接連發生男星吳亦凡 、張哲翰「劣跡」事件後，湖南衛視在線影音媒體平台芒果TV的80餘位藝人自發簽署「藝人藝德承諾書」。這被外界視為中國 整頓文藝界和演藝圈的先聲。

芒果TV藝人經紀官方微博發文公告，來自中國各地的80餘位芒果TV簽約藝人自發簽署《自覺踐行崇德尚藝努力做新時代文藝工作 者承諾書》。

文中寫道：「做藝先做人，做人德為先。」眾藝人簽署「藝人藝德承諾書」的同時號召廣大文藝工作者為年輕一代樹立榜樣。

承諾書中提到，堅決抵制違法失德劣行、堅決抵制惡俗粗劣表演、堅決抵制歪曲事實惡意炒作，做一個德藝雙馨、堅持以人民為中心創作導向的藝人，營造風清正氣的行業環境。

據新浪新聞報導，芒果TV藝人包括楊爍、李莎旻子、袁詠琳、佟夢實、丁當、齊思鈞、邵明明等。

日前，吳亦凡因涉嫌強姦罪已被朝陽公安分局依法刑事拘留，政法委、人民日報、法治日報、中國婦女報等官方媒體與機構紛紛就此事發聲：「在中國的土地上，就要遵守中國的法律」、「名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁」、「任何人都不能淩駕於法律之上」等評論；中國演出行業協會也發出類似聲明。