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「陣陣濃煙還驚傳槍響」 阿富汗國際機場湧逃難亂象

總統甘尼逃離阿富汗首發聲：出走是避免血流成河

在阿中國人：阿富汗一夜變天 美軍直升機飛了二三十趟

中國新聞組／北京16日電
神學士已攻陷阿富汗首都喀布爾。（美聯社）
神學士已攻陷阿富汗首都喀布爾。（美聯社）

自美國宣布自阿富汗撤軍後，當地局勢急劇變化，一名在首都喀布爾的中國民眾說，過去幾天在喀布爾頻繁聽到爆炸聲，嚇得他們都躲在地下室不敢睡覺。另外，中國駐阿富汗大使館網站15日公告，提醒在阿富汗的中國公民加強安全防護，不要外出。

據南方都市報報導，王斌（化名）在阿富汗喀布爾已居住了一年多，從事人道主義救治工作。他表示，過去幾天在喀布爾頻繁聽到爆炸聲。「一開始我們確實比較恐慌，所有人躲在地下室裡，夜晚也不敢睡覺，隨時準備逃難。」

「傷亡情況肯定是有的。」王斌表示，「我偶爾看到神學士軍隊在休息，他們在商鋪購物也會付款，並沒有以前那麼極端，喀布爾目前尚算平靜，還沒有爆發大規模衝突。」

對於阿富汗代理內政部長米爾薩瓦表示，現政府將會把權力移交給過渡政府。王斌表示對這結局有所預料。「我們都在等著一個結果。當地民眾最期盼的是穩定，他們都希望和平移交權力能為阿富汗帶來和平的新面貌。」但王斌也表示，阿富汗的未來尚不明朗。

據報導，王斌說，自今年以來，原先居住在阿富汗的中國人已陸續回國，目前留在當地的中國人數量非常少，他沒有聽到有當地中國公民因這輪「攻占」傷亡的消息。

另環球時報引述仍在喀布爾的中國人張先生表示，他所在地區是全部封鎖的，包括當地僱員都不上班了。喀布爾街頭已經出現歡迎神學士的人群，在喀布爾郊區的神學士已經開始執勤了。阿富汗可謂一夜變天，沒想到神學士這麼快就把喀布爾拿下了。另外，天上的直升機一直在飛，主要是美軍的直升機，來來回回得有二三十趟吧。

中國駐阿富汗大使館網站15日發出提醒，稱近日阿富汗及首都喀布爾局勢風雲突變，異常複雜嚴峻。中國駐阿富汗大使館與在阿中國公民保持密切聯繫，通報安全形勢，盡力提供協助，目前未接到任何有關在阿中國公民傷亡的報告。中國駐阿富汗大使館已要求阿各派務必保障在阿中國公民、中國機構、中國利益安全。使館進一步提醒在阿中國公民密切關注安全形勢，加強自身安全防護，不要外出。

據此前報導，阿富汗神學士組織已宣布控制該國過半省會城市，當地時間15日，已進入喀布爾。

中國 阿富汗 神學士

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