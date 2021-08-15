我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

神學士組織開始進入阿富汗首都 國際回應一次看

山西爆高傳染性「炭疽病」疫情 官員：尚未發現人傳人

記者林汪靜／即時報導
中國山西省呂梁市文水縣保賢村9名從事肉牛產業的村民感染「皮膚炭疽」病。（圖／取自搜狐）
中國山西省呂梁市文水縣保賢村9名從事肉牛產業的村民感染「皮膚炭疽」病。（圖／取自搜狐）

中國最近爆出高傳染性的「皮膚炭疽」病疫情，山西省呂梁市文水縣保賢村9名從事肉牛產業的村民感染，這些村民四肢出現丘疹，最後轉變成水泡潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等症狀。

極目新聞報導，山西省呂梁市文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院12日報告指出，該鎮保賢村近日陸續有村民出現四肢丘疹，後轉變為水泡、潰破結痂變黑，且有水腫、淋巴腫等症狀。

經過市、縣初步流行病學調查，該村有9人有上述症狀，4人在太原治療，其中2人已出院，目前村裡還有5名患者。據了解，這9人均在保賢村從事肉牛飼養、屠宰、販賣等相關工作

15日，保賢村一名養殖戶于先生（化名）表示，早在半個月前，村子便開始採取防護措施。現在，村裡感染的人都已經隔離了，工作人員也在挨家挨戶登記，看是否其他村民接觸了疑似感染源。

于先生說，現在村裡已經嚴格管理了，村口有動檢所等部門設置的卡口，也有人每天到家裡噴灑消毒並發放防疫傳單。目前，村裡的養殖場、屠宰場都暫停，沒有聽說有人傳染人的現象。

呂梁市衛健委工作人員表示，目前尚未明確病源。最早發現這個症狀是在3日，該村目前已開展了全村健康監測。工作人員稱，目前尚未發現人傳人的現象，同時，病死的牛已經集中焚燒、汙染場地已消毒，但病源暫未查明是否與牛有關。

據了解，炭疽是中國傳染病防治法確定的乙類傳染病，是一種人畜共患的急性傳染病，人因接觸病畜及其產品，以及食用病畜的肉類而發生感染，食草獸最易感染，人類中等敏感，主要發生於與動物及畜產品加工接觸較多及誤食病畜肉的人員。

工作 中國 疫情

上一則

河北夏令營「軍事化管教」 3童被打到吐血 寫紙條求救

延伸閱讀

女打完莫德納腋下腫脹 就醫檢查發現得乳癌

女打完莫德納腋下腫脹 就醫檢查發現得乳癌
北京報告1例肺炭疽病例 已隔離治療

北京報告1例肺炭疽病例 已隔離治療
致命耳念珠菌北德現蹤 無藥可治 紐約曾釀3死

致命耳念珠菌北德現蹤 無藥可治 紐約曾釀3死
CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12

超人氣

更多 >
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷
金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診
收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」