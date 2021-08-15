中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國 造車新勢力之一的蔚來汽車 又傳出交通事故。創辦多個中國知名餐飲連鎖品牌的企業家林文欽（暱稱萌劍客），12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在沈海高速涵江段發生交通事故，不幸逝世，終年31歲。

證券時報報導，針對這起事故，蔚來品牌部人士回覆，Navigate on Pilot（NOP）領航輔助不是自動駕駛，後續有調查結果會向外界公布資訊。

林文欽為上善若水投資管理公司創辦人、意統天下餐飲管理公司創辦人及美一好品牌管理公司創辦人。據微信公眾號「美一好」消息指出，林文欽先後創立了「意淇港式下午茶」、「大喜麻辣拌」、「鍋聚俠」、「甲如花甲粉」等多個知名餐飲連鎖品牌，中國加盟店超過500家。

天眼查信息顯示，林文欽在12家公司擔任法人，7家公司任股東，這些公司大多數與投資和餐飲行業相關。

微信公眾號「美一好」特別提到林文欽是在駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在沈海高速涵江段發生交通事故，不幸逝世。

事故發生當日，上海蔚來汽車用戶服務有限公司總經理夏慶華，在蔚來APP中發文對車主表示哀悼，同時表示會做好善後工作 和配合分析事故原因；蔚來汽車創辦人、董事長李斌也第一時間回覆，已組織小組幫助善後和事故調查工作。

而蔚來汽車官方隨後也回應，目前消防部門已經認定這是一起交通事故，接下來將由交警部門進行交通事故調查，將全力配合交警部門開展下一步的工作。

今年以來，蔚來旗下的產品曾被曝出涉及多起交通事故。7月30日，上海市浦東新區臨港大道發生一起嚴重交通事故，一輛蔚來EC6撞擊石墩後車輛損毀嚴重並發生自燃，車主不幸遇難，出事故的蔚來EC6，是蔚來旗下的一款純電動轎跑SUV，也是第三款量產車型，新車於去年7月正式上市，9月開始交付。

林文欽的交通事故被爆出後，不少中國網友在微博等平台評論，認為輔助駕駛並非自動駕駛，要時刻將方向盤交在自己手上。

接連不斷的交通事故，讓蔚來深陷輿論風波。雖然上述交通事故的具體原因仍在調查中，但蔚來在銷量上的優勢已有所削弱。公開數據顯示，7月分，理想汽車交付8589輛，位居榜首；小鵬汽車交付8040輛，名列第二；長久以來的銷售冠軍蔚來汽車則跌到第三名，僅交付7931輛。

對於銷量被反超，蔚來回應是供應鏈產能未能滿足需求。除了在銷量有所掉隊外，蔚來在回港上市的進度上，也明顯落後於小鵬汽車和理想汽車。