中國多港口禁下船換班 疫情下船員成「防疫人球」

圖為中國防疫人員4日在江蘇省南京港為工作人員量體溫。(Getty Images)

貨船弘進輪在舟山外海徘徊多時，20名中國 船員日前順利獲救上陸。弘進輪的困境並非個案，貨輪船員接種疫苗 不普及加上疫情 防控，使港口站在中國船員對立面，下船換班成了難題。

據新京報報導，中國航運界人士形容，弘進輪的困局在短期內順利解決、人員順利下船，在疫情肆虐的當下是「最好的結局」，卻也是個「罕有的成功案例」。

對比弘進輪的「幸運」，國際航運的船員下船、換班困難的問題，從疫情開始後就一直存在。

在弘進輪獲救同時，數百公里外另一艘載有19名船員的賴比瑞亞籍東悅輪（EASTERN DELIGHT）同樣正在求助。這19名船員中，有12人是中國船員。

原本多名船員預計在7月底於廣東下船換班，卻被代理船務的公司以「疫情防控，無法處裡手續」為由，不斷推遲換班時間，後續也被中國多個港口以類似的理由拒絕，不但無法換班，也無法進港，只能繼續在海上漂泊。

直到13日，東悅輪接獲通知，船員可以在江蘇南通港下船換班。

報導引述中國多個港口的相關人員證實，「現在（大部分港口）不讓外輪船員下船。」港口人員指出，國內貿易輪船的管理相對比較寬鬆，船員只要持有檢測報告等港口當地政府要求的手續，大部分情況下還是可以辦理換員手續，但外籍貨輪基本不允許上下人員。

港口相關人員說，「碼頭只要發生一個確診病例，立刻封鎖，然後全員核酸檢查3次以上，直接接觸確診病例的三班人員拉到指定隔離地點隔離14+7天」、「我們隔壁碼頭遇到一艘外輪卸貨，離開後發現船上有船員新冠陽性，整個碼頭都封了，到現在還沒開。」

港口相關人員也強調，船員上下存在風險，一旦出事還要被究責，而且客戶也會流失，採取這樣的措施是疫情防控下不得不的方式。

國際貨輪的困境，同時點出了這些船員是世界各國陸續展開疫苗接種政策下，被遺忘的一群。報導引述巴哈馬海事局（BMA）調查，全球仍有87%的船員仍在等待接種第一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

據報導指出，東悅輪上的12名中國船員裡，5人沒有接種疫苗。諷刺的是，這次要下船換班的船員，下船後的另一項要務就是去打疫苗。

中國官方並不是沒有對這樣的困境做出應對。官方去年4月曾發布通知，在國際貨輪進港後，健康記錄顯示連續14天及以上正常的船員，可在港口辦理入境與換班手續後。

然而，報導引述多名國際貨輪船長的說法指出，因為文件沒有約束性，大多數的船員根本用不到，「在疫情壓倒一切的情況下，最後決定權還是在地方政府和港口手裡，造成現狀的原因就是相關方不敢擔責任，『一刀切』。」