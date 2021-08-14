七夕事大過災情？河南衛視晚會挨批「瞎啊」

央視主持人張澤群在微博發文。(取材自微博)

河南 衛視打造的七夕特別節目「七夕奇妙遊」13日播出並衝上熱搜，央視主持人張澤群14日凌晨突在微博 發文，點名批評河南衛視在暴雨成災及全國抗疫之際卻大肆宣傳七夕節目是「無良無心」，引來網民譁然。張澤群隨後刪除了貼文，相關報導也被撤下，引來熱議。

由河南衛視打造的七夕特別節目「七夕奇妙遊」13日播出，這是繼「唐宮夜宴」和「端午 奇妙遊」之後，河南衛視再次大手筆打造的文化娛樂節目，宣傳可謂鋪天蓋地，播出後迅速登上微博熱搜並獲不少網民稱讚。

但就在很多人對於河南衛視不吝誇讚時，也有人對此表達了反對的意見。搜狐新聞報導，央視主持人張澤群14日凌晨1點多直接轉發河南衛視的宣傳動態，並發文：「救災！抗疫！哪個不比七夕事大？你瞎啊！！」。

文中標註河南衛視稱「忍您無良無心很久了！春節，你讓明器炸屍！端午，你讓洛神水淹？你想弄啥？離家36年，沒見過家遭這麼大災。頭七不見你哀悼，二七不見你追思，七夕你出來幹啥？@河南衛視，要不是河南人，都不好意思抽你。半夜我問你：還記得逝去親人的300多個家庭嗎？」

由於言語十分的不客氣，引來眾多網民關注，還有人猜測是不是張澤群的帳號被盜。有網民對張澤群的觀點表示支持，認為水災剛過不到一個月，全國又正在抗疫，河南衛視不該宣傳七夕的歡樂氣氛。也有人在評論區與張澤群「筆戰」，認為張澤群小題大作，這個節目應視為災難中的精神慰藉，並質疑張澤群是否因此次未被列入央視出動的八個主持人名單中才指桑罵槐。

隨後，張澤群刪除了相關發文，有關張澤群批評河南衛視的報導也都被從各大入口網站及新聞平台刪除。不少網民猜測其中原由，而網上有關此時究竟是否適合製播七夕歡樂節目的討論仍不斷。張澤群、河南衛視則尚未對此事件有所回應。