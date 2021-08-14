張哲瀚除去靖國神社 被翻出曾猥褻人魚、敬納粹禮

張哲瀚近日風波纏身。（圖：LiTV、張哲瀚工作室提供）

8月14日是慰安婦紀念日，被爆曾去日本靖國神社觀光、乃木神社參加婚禮的演員張哲瀚此時更是踩在中國 紅線上。連丟27個代言之後，他又被翻出坐在紀念墓、人魚雕像「捏乳」不雅照片。網友還發現他曾與否認南京大屠殺的黛薇夫人合照，還在烈士紀念館前模仿納粹 手勢。在官媒點名批評後，張哲瀚徹底「涼涼」(網路用語，完了、死了、慘了的意思)之勢再難挽回。

噓！星聞報導，中國男星張哲瀚出道12年，因主演「山河令」周子舒一角終於嘗到走紅滋味，沒想到爆紅4個月卻在最近因為遭質疑「親日」跌落神壇。

張哲瀚除了到過多個神社引發爭議之外，網友發現他還曾與否認南京大屠殺的前印尼總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照，此外，張哲瀚曾在烈士紀念館前模仿納粹手勢，也曾分享有旭日旗塗裝的改裝車照片，每一項都是踩在中國的紅線上。

張哲瀚再曝政治不雅照。圖為張哲瀚疑似敬「納粹禮」。（微博@勝利主義章北海）

另外，張哲瀚還被起底曾和友人在人魚雕像前，擺出「捏乳」的不雅動作，也在參觀杭州著名景點時，一屁股直接坐在古代著名歌妓蘇小小的紀念墓上，一連串「不雅」舊照掀起網民怒火。

張哲瀚被起底曾和友人在人魚雕像前，擺出「捏乳」的不雅動作。（取材自微博）

張哲瀚遭起底捏胸猥褻、亂坐墳墓等不雅舊照。(取材自微博)

不僅如此，又被翻出在「演員請就位」節目中言詞不當，當時在與女演員王智演完激情戲後，他脫口而出「獸慾」、「想親」等字句，讓不少女性聽了之後感到不舒服。

甚至就連業界的工作人員也紛紛爆料，稱張哲瀚及其團隊難合作、素質差、耍大牌等，形象一落千丈，即使發文道歉，也在官媒的批評文底下擺低姿態認錯，仍難平息眾怒。他一共有27項品牌合作代言，在一連串黑歷史被翻出後，已經全數解約。

報導指出，針對張哲瀚的行為，解放軍報13日在官微痛批，於公眾藝人而言，一句無知豈能掩蓋其所作所為？沒有任何一個有良知的人能夠對此舉動給予容忍。新華社旗下「半月談」則強調，大是大非容不得藉口託詞。

央視指出，藝人必須知榮辱，而且還強調「張哲瀚們」絕不能是非不分，甚至是誤導青少年。

網友不禁調侃，2021年很奇妙，紅了10年的鄭爽、當了9年頂流的吳亦凡 ，以及好不容易暴紅的張哲瀚，都在一夕之間殞落了。