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5萬中國賣家違規索取好評 遭亞馬遜封店

中央社╱綜合報導
美國零售巨頭亞馬遜針對中國賣家違規索取好評行為發起一波封店潮，約有5萬中國賣家受到影響。(美聯社)
美國零售巨頭亞馬遜針對中國賣家違規索取好評行為發起一波封店潮，約有5萬中國賣家受到影響。(美聯社)

今年5月以來，美國零售巨頭亞馬遜針對中國賣家違規索取好評行為發起一波封店潮，約有5萬中國賣家受到影響。產業鏈損失估計超過人民幣千億元。首當其衝的深圳日前召開座談會商討對策。

證券時報報導，深圳市商務局13日在福田召開閉門會議，參會企業代表約十人，以跨境電商龍頭企業為主。重點討論了企業受亞馬遜封店影響實際情況，包括封店數量、被凍結資金、交易額影響及裁員人數等。

以及封店對企業正常生產經營造成了哪些困難，企業目前已採取哪些自救措施，如司法訴訟、平台申訴、清理海外庫存等。

深圳市跨境電商協會統計，過去2個多月，亞馬遜平台上被封店的中國賣家超過5萬，已造成行業損失金額預估超過千億元。

這次亞馬遜針對中國賣家的封店事件是歷來第5次。報導說，第一次是在2015年，針對中國婚紗賣家，此後又先後針對平衡車、行動電源及口罩賣家，但都只是針對某類產品。

不過這次情況不同，深圳市跨境電子商務協會會長王馨表示，賣家反映，被封店的原因多是「違反平台規則」，多數為商場評價問題，最典型的就是賣家隨商品放置可兌換獎品的商品卡向客戶索取好評。

王馨坦言，「亞馬遜的平台規則擺在那裡」，除了繼續適應，賣家們別無選擇。

王馨指出，希望政府出面成立中美跨境電商貿易代表磋商專家團，與亞馬遜對話，尋求解決方案。另外，引導中國賣家合規化經營，尤其在中國跨境企業高度依賴亞馬遜、PayPal平台流量開拓全球市場的當下，不要觸碰平台紅線。

此外，王馨也建議中國賣家考慮自建獨立站，或可在eBay、Lazada等其他海外平台開店。

二十一世紀經濟報導引述業界分析表示，政府有意引導賣家自建獨立站掌握更多主導權，避免過度依賴亞馬遜，從而減少風險。深圳市商務局5日發出通知稱，將對通過獨立站開拓海外市場的跨境電商企業給予200萬至300萬的資金補貼。

中國 亞馬遜 電商

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