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河南暴雨後 湖北水淹12市43縣逾百萬人受災

記者呂佳蓉／即時報導
湖北8日以來遭受暴雨襲擊，根據官方統計，截至13日傍晚6時，暴雨已造成全省101.37萬人受災。圖為遭遇洪災的湖北隨縣柳林鎮。（中新社）
湖北8日以來遭受暴雨襲擊，根據官方統計，截至13日傍晚6時，暴雨已造成全省101.37萬人受災。圖為遭遇洪災的湖北隨縣柳林鎮。（中新社）

河南鄭州7月遭遇暴雨後，湖北8日以來遭受到暴雨襲擊。根據官方統計，截至13日晚間6時，暴雨已釀成全省12市（州、直管市、林區）43縣（市、區）101.37萬人受災。

綜合央視等官媒報導，湖北多地8日起遭遇強降雨，11日夜間到12日，襄陽、隨州等地出現極端強降雨，局地累計降水量超過500毫米。

這之中，11日晚間9時至12日上午9時，隨縣柳林鎮累計降雨503毫米，12日4時至7時降雨量達373.7毫米，5時、6時連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象紀錄以來的歷史極值。

暴雨在12日凌晨突襲湖北隨縣柳林鎮，造成8千多人受災，21人遇難，暴雨不到1個小時，該鎮地勢低窪地帶迅速被淹沒到居民樓2樓的位置，鎮內平均積水深度達3.5公尺。

其中1戶災民，是遠在外地的村民金勇一家。他的妻兒、岳父母在此次洪災中遇難，當時他們被困在柳林鎮國土資源所院內的住宅樓裡。國土資源所張所長回憶，「當時1樓已經被淹，可能因為壓強，她家的防盜門就是打不開，等救援隊趕到把門打開時，他們已經遇難了。」金勇說，妻子已經懷孕8個月，「遇難的不是4口，是5口。」

中國財政部、應急管理部已向湖北省緊急預撥中央自然災害救災資金3千萬元人民幣（約合美金463萬元），支持湖北開展防汛救災工作，主要用於近期暴雨洪澇災區受災群眾緊急轉移安置和基本生活救助等。

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