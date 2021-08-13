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重災區揚州 第7輪廣篩鼻快被戳爛 再增25例

特派記者賴錦宏／北京報導
為全面查出陽性與確診病例，揚州主城區進行第七輪的核酸檢側。圖為揚州市瘦西湖街道五亭社區瘦西湖西門採樣點，市民排隊準備新一輪核酸檢測。（新華社）
為全面查出陽性與確診病例，揚州主城區進行第七輪的核酸檢側。圖為揚州市瘦西湖街道五亭社區瘦西湖西門採樣點，市民排隊準備新一輪核酸檢測。（新華社）

中國國務院13日舉行聯防聯控機制新聞發布會，中國國家衛健委發言人米鋒表示，截至12日，中國累計接種新冠病毒疫苗18億3200萬劑次，完成接種兩劑疫苗的人數為7億7700餘萬人，亦即已打2針的人數已占人口的55%。

儘管中國積極推動接種疫苗，但各地仍散發確診病例，中國通報13日新增99例，其中本土病例47例，又以江蘇揚州市25例最多，揚州累計確診病例已經多達510例，是這波Delta病毒最嚴重的重災區。

中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，截至12日，中國這波已有48個城市發生本土疫情，累計病例超過1,282件，現有中高風險地區達156個。但48個城市中，有36個城市超過5天沒有新增個案，中國整體疫情風險可控。

不過，目前的揚州仍是重災區，為能全部找出感染者與帶原者，揚州主城區早前已完成6輪大規模核酸檢測，累計檢測940多萬人次。12日起，主城區進行第7輪大規模核酸檢測，當日又檢出6例陽性。

揚州市衛健委副主任王勁松表示，揚州進行一輪又一輪大規模核酸檢測，就是為了迅速查清並阻斷新冠肺炎傳播鏈條，還揚州老百姓健康、平安。

自從揚州在7月28日發現首宗本土新冠確診病例以來，主城區居民進行7輪大規模核酸檢測。有人在網上抱怨，他們的喉和鼻快被戳爛了，部分檢驗員很粗魯，有人當場就吐了。

揚州大學附屬醫院呼吸與危重症醫學科主任吳峰解釋，全員核酸檢測是阻斷疫情擴散的重要手段。新冠病毒的特點是具有一定的潛伏期和隱匿性，病毒傳播則是一個動態的過程，而檢測卻是在一個時間點上完成的。想通過一次性的、一個時點上的檢測，把所有的感染者或傳染源都發現，是不容易實現的。

他說，即便絕大多數居民前幾次核酸檢測結果是陰性，但為了更精確地檢測出病原，盡早發現感染人群，切斷病毒傳播鏈條，進行多輪次的全員核酸檢測，仍然非常有必要。

揚州13日公布對4名防疫不力的領導幹部問責，分別是常務副市長陳鍇竑給予黨內警告，副市長余珽政務記大過；揚州市邗江區委書記錢峰、揚州市廣陵區委書記朱勇兩人都被黨內嚴重警告，均被免去職務。

檢測 中國 疫情

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