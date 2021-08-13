湖北柳林鎮洪災：有人被洪水沖走三次 抱住大樹才脫險

8月13日，湖北隨縣柳林鎮民眾災後清理物品。中新社

「就在這條街道上，我被洪水 三次沖走，差點以為回不來了。」回想起12日淩晨那場洪水，柳林鎮宣傳委員、武裝部長萬福軍仍然心有餘悸。

11日至12日，湖北省隨縣柳林鎮發生極端強降雨天氣，12小時累計降雨503毫米。據隨縣人民政府13日通報，該縣柳林鎮災情嚴重，已有8000餘人受災，21人死亡、4人失聯。

萬福軍告訴中新社記者，12日淩晨2點多，雨勢越來越大，河道漲水明顯。他接到通知後，趕緊拿上銅鑼和喇叭沿街通知民眾轉移。沒過多久，湍急的水流數次將他衝出10多米遠，他緊緊抓住弱電管網線，後又抱住一棵大樹才得以脫險。水退至齊胸深以後，他聽說臨街店舖有人被困，便涉險將兩名困在閣樓上的女子救了出來。

記者13日上午在該鎮柳林大道看到，主干道上洪水已退，交通基本恢復。街道上隨處可見倒塌的樹木和電桿，電線塌落，街道兩側淤泥堆積。各類抗洪搶險救援車輛和車輛往來穿梭，大型機械設備在街道上清淤清障。

8月13日，航拍柳林鎮。中新社

國網隨縣供電公司總經理楊軍介紹，柳林鎮多條10千伏線出現了不同程度的倒桿、斷線，變壓器被水毀，當地電力部門調集人員隊伍，組織技術力量施工，連夜對危及民眾生命安全的電桿進行了更換。

「目前，有3台發電車、七台發電機為指揮部、安置點等重要場所臨時提供電源。」楊軍說，下一步，電力部門將調集周邊供電所及上級單位力量，盡最大努力確保柳林鎮供電。

柳林鎮新華街和蓮花街地勢較低，最高水深達4米多，是積水最深的地方。當地居民龔雲翠的店舖位於柳林大道和蓮花街交叉路口，店舖層高4米，水位線距離天花板僅40厘米左右。她說，洪水來得特別急，她已經將部分貨物轉移到最高的貨架上，但還是全部被淹沒。

記者在蓮花街看到，洪水退去後，留下滿街滿屋淤泥。民眾趟著沒過腳踝的淤泥搬運物資，同時設法引水沖洗傢具，並用鏟子清除屋內淤泥。

當地民眾續寒英，其弟弟經營水果店臨街，因臨時有事出門，店內無人。洪水沖開卷閘門，將店中水果、冰櫃、貨架“洗劫一空”，後院的厨房也被沖毀。她和丈夫桂興疆顧不上打理自己家，就一起幫著弟弟清理屋內淤泥。“大家都遭了災，這個時候，人安全最好。”桂興疆說。

據隨縣人民政府通報，截至12日8時，當地共救出受困人員78人，安置受災民眾450餘人。柳林鎮中心學校是當地設置的受災民眾安置點，學校的教學樓和宿舍樓都用於受災民眾安置，當地民政部門提供床舖、食物和飲用水等。由愛心企業捐贈的救災物資不斷送至安置點，受災民眾也積極主動地幫忙卸貨。

據隨縣疾控中心衛生應急消殺科科長黃海松介紹，當地疾控人員12日已對安置點食堂、教室等公共區域進行了全面系統消毒，並定時對安置民眾進行測溫，確保疫情 防控和災後重建工作順利開展。