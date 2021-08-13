17天累計確診510例 揚州12名官員被問責

江蘇揚州日前展開大規模核酸檢測。新華網

揚州市17天內累計報告本土確診病例510例，揚州本土確診病例數已超過本輪疫情 始發的南京。江蘇省紀委監委對揚州市防疫 不力調查，自8月8日至13日，共有12名官員被問責，其中，邗江、廣陵兩區委書記被開除免職。

澎湃新聞報導，繼揚州市紀委監委8月8日通報問責8名落實防控措施不實不細的黨員干部以來，江蘇省紀委監委今（13）日又通報處理包括揚州市委常委、常務副市長陳鍇竑在內的四名履行疫情防控職責不力的黨員幹部。

陳鍇竑，揚州市委常委、常務副市長、市疫情防控工作 指揮部負責常務工作的副總指揮，貫徹落實中央和省委省政府關於疫情防控決策部署不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其黨內警告處分。

余珽，揚州市副市長，貫徹落實中央和省委省政府關於疫情防控決策部署不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其政務記大過處分。

錢峰，揚州市邗江區區委書記，落實常態化疫情防控機制不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其邗江區區委書記職務。

朱勇，揚州市廣陵區區委書記，落實常態化疫情防控機制不到位，履行疫情防控管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其廣陵區區委書記職務。

揚州市紀委監委稱，全市新冠肺炎疫情防控形勢正處於最吃緊、最緊要的關頭，少數黨員幹部仍然履職盡責不到位、工作作風不扎實，存在嚴重的形式主義、官僚主義問題。