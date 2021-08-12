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中國貨櫃「塞港」危機恐再現 波舟山港封閉 上海港防疫升級

記者林則宏／綜合報導
圖為寧波舟山港今年3月初繁忙景象。新華社
圖為寧波舟山港今年3月初繁忙景象。新華社

深圳鹽田港恢復正常運作不到兩個月，中國再傳港口新冠疫情。寧波市衛健委11日通報，寧波舟山港碼頭發現1例新冠核酸檢測陽性人員，相關場所已暫停作業並進行環境消毒。中國《財新網》報導，上海港的防疫也已升級。

報導並指出，受到早前颱風來襲與此次疫情的雙重打擊，中國這兩大港口近期運作率下降，港口擁堵嚴重，大量船舶正於舟山港與上海港錨地等待泊位。

上海港和寧波舟山港分別是全球最大貨櫃港和貨運港口。今年前七月，上海港貨櫃吞吐量達2,664.1萬標準箱，年增長11%；貨物吞吐量3.12億噸，增長10.64%；寧波舟山港貨物吞吐量7.18億噸，增長5.6%；貨櫃吞吐量1,868.4萬標準箱，增長17.1%。

寧波舟山港成立於2015年9月，由寧波港、舟山港兩大港口合併重組而成。此次出現疫情的是寧波梅東貨櫃碼頭，位於寧波市。

財新網指出，這名新冠陽性人員為寧波梅東貨櫃碼頭捆紮工人。在寧波舟山港出現疫情後，上海港也立即對一線作業人員實施封閉管理。11日起，上海港碼頭一線人員全部禁止外出。如確需外出，需先進行14日隔離。

今年5月21日，鹽田港在對國際貨輪登輪作業人員進行例行檢測時，發現1例新冠病毒無症狀感染者，隨後疫情並在深圳本地蔓延開來。

鹽田港是中國華南最重要的港口，在發生疫情後，鹽田港立即關閉西區部分碼頭，並暫停貨櫃出港，導致港口貨物嚴重積壓。直至6月24日，鹽田港才基本恢復正常運作。

鑑於港口一線人員染疫風險高，中國交通運輸部本月3日發布「港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南（第七版）」，將高風險崗位人員核酸檢測頻次調整為每隔1天開展1次，其餘一線作業人員每周檢測2次、每次間隔2天以上。

新的「指南」並要求港口內外貿作業人員必須固定崗位，杜絕交叉作業，同時強化船舶生活垃圾防疫。本月開始執行的新防疫規定，也一定程度影響到港口運作效率。

財新網報導，海運諮詢公司Sea Intelligence指出，自7月20日南京爆發疫情以來，中國大多數港口就要求對所有船員進行核酸檢測，期間船舶只能停留在港口等待檢測結果。

許多港口還要求，如果船舶先前曾在印度靠泊，或進入中國境內後14天內進行船員換班，船舶還必須進行14至28天的隔離。

Sea Intelligence對全球22個港口的分析顯示，目前只有美國洛杉磯、長灘、奧克蘭、荷蘭鹿特丹、比利時安特衛普和越南的港口貨櫃擁堵情況，比中國這兩大港口更嚴重。

疫情 中國 檢測

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