中國最大「方艙實驗室」揚州核酸日檢可達450萬人次

揚州主城區11日開展第六輪大規模核酸檢測。（新華社）

中國 日檢測 量最高可達150萬人次的「方艙實驗室」，11日在揚州國際展覽中心投入使用，這是目前中國規模最大的行動實驗室，將可大幅提升揚州的核酸檢測能力和速度，從而有效控制疫情 。據悉，揚州每日核酸檢測能力可望提升至450萬人次左右。

據香港文匯網報導，由於揚州疫情仍處於爆發期，新增確診病例持續居高不下，該市主城區已開展六輪大規模核酸檢測。為提高核酸檢測能力和速度，揚州決定在此前投用七套移動方艙核酸檢測實驗室的基礎上，建設更大規模的「獵鷹號」實驗室。

實驗室負責人表示，在接到江蘇省衞健委指令後，他們僅用了一天半時間，就完成了所有的搭建、設備調試等工作。

整個實驗室分為兩組、共計12個氣膜艙。每組氣膜艙配有1個試劑準備區、2個樣本處理區、2個擴增分析區，可實現從試劑配置、加樣、提取、擴增自動化，自動分析到出報告的核酸標本檢測全流程信息化。

該實驗室兩組硬氣膜艙日檢測最高可達15萬管，按10混1的採樣方式，每天可檢測150萬人份，大大提升揚州的核酸檢測能力。

在此之前，揚州已於8月7日建成七套移動PCR方艙實驗室，日檢測量可達到7萬管，並可根據實際需要緊急擴容檢測2萬管。加上城市核酸檢測基地、市、縣疾控中心及第三方檢驗機構等PCR實驗室，揚州市區每天可以完成300萬份左右樣本的檢測。此次「獵鷹號」實驗室投運後，揚州的核酸檢測能力將進一步提升至450萬人次左右。