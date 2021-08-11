中國最大貨運港 寧波舟山港爆疫情恐衝擊航運

圖為浙江寧波舟山港放滿了貨櫃。（新華社）

中國 浙江寧波舟山港今天確認一名貨櫃碼頭工人COVID-19檢測 呈陽性後，宣布對梅山港區採取封閉管控，暫停所有貨櫃進儲提領。這波疫情 恐將進一步衝擊寧波舟山港已嚴重擁堵的外貿航運。

據中國交通運輸部發布，2020年，寧波舟山港貨物吞吐量11.72億噸，連續12年保持全球第一；貨櫃吞吐量2872萬個標準櫃，繼續位列全球第3。

今天遭封管的梅山港區，貨櫃吞吐量占寧波舟山港20%。據信德海事網報導，梅山碼頭已發布通知，宣稱因「系統故障」，決定於今天凌晨3時30分起暫停所有進提貨櫃服務，恢復時間另行通知。

據報導，受到疫情、颱風等惡劣天氣以及出口需求旺盛等多方面影響，寧波舟山港和上海港正面臨嚴重的擁堵狀況。

綜合錢江晚報、澎湃新聞報導，寧波市下午舉行新聞發布會通報，在港口從業人員定期核酸檢測中，梅山港區一名34歲的余姓男工人11日凌晨檢測結果呈陽性。他曾接種過兩劑疫苗。

官方稱，根據目前流行病學調查和核酸檢測情況，初步判斷為一例境外關聯的無症狀感染者，主要依據如下：

一、發病前14天無境外、國內中高風險地區旅居史，無確診、可疑病例接觸史，初步排除國內疫情關聯可能。

二、病患是港口外籍貨輪貨櫃捆紮工，8月5日至9日連續登外籍貨輪作業，存在與外籍貨輪人員、物品接觸可能，監視畫面顯示他與外籍貨輪船員有近距離的交集。

據報導，官方已判定密切接觸者有245人，並根據流行病學調查結果，將北侖區白峰街道白峰村蔣嶴自然村、梅山港區金創工業園宿舍定為封閉區；白峰街道白峰村蔣嶴周邊相鄰自然村、封閉區外的梅山港區定為封控區，落實分級管控措施。