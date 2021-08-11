Delta病毒多可怕？住同一社區隔壁棟也會被感染

圖為鄭州8月9日進行的第三輪全面核酸檢測。(新華社)

新冠變異病毒Delta從7月起就多路攻進中國 ，導致中國多地迄今仍持續出現本土病例。河南省鄭州 市人民政府副秘書長李慧芳更指出，鄭州發現有住同一社區不同棟民眾也遭感染的案例，顯示Delta的高傳播性和隱蔽性。

根據世界衛生組織的數據，截至8月3日，全球已有135個國家報告了由Delta引發的感染。7月以來，中國也相繼在南京、上海、廈門、鄭州、雲南瑞麗、海南海口等地，接連傳出因境外移入Delta病毒而引發的疫情 。

在鄭州11日舉行的疫情防控記者會上，鄭州市人民政府副秘書長李慧芳表示，自7月31日這波疫情發生以來，鄭州累計報告確診病例122例，無症狀感染者9例。

李慧芳指出，疫情發生以來，為快速有效阻斷疫情擴散，鄭州已發布多次通告，全市現有高風險區域一個，中風險區域28個，實施居家隔離3萬1,613人，並執行「足不出戶、足不出院、非必要不出市」等管控措施。

李慧芳還表示，鄭州有兩名確診者為同樓棟同單元居住，符合同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一樓棟的「四同」密切接觸標準。但另有兩名確診者屬於同一社區，但所住樓棟相鄰，充分說明Delta的高傳播性和隱蔽性，潛在感染風險較大。

李慧芳說，這些病例提示我們，必須堅決防止發生交叉感染、聚集性感染。對於中高風險地區，要嚴格落實居家隔離措施，做到「足不出戶」；對風控區域內原則上「足不出院」，並盡量做到「足不出戶」，才能在最短時間內阻斷疫情傳播。

海南海口8月5日出現1例本土新冠確診。海口市衛健委副主任吳亮也表示，疫調發現，這名確診的海口美蘭國際機場搬運工，只是7月30日凌晨在從事一家俄羅斯航空公司貨運包機裝貨過程中，與該航班機艙內的俄羅斯搬運工有小於1公尺的近距離接觸，而外籍搬運工在工作過程中未做好個人防護，就遭到感染。