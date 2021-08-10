孟晚舟尋求停止引渡 辯護律師稱美國「不是世界警察」

華為財務長孟晚舟的律師正做出最後一搏，請求加拿大法院拒絕美國的引渡要求。(路透)

華為財務長孟晚舟 的律師正做出最後一搏，請求加拿大 法院拒絕美國 的引渡要求，此時中國大陸正利用一連串對付加國公民的刑事案件來對加拿大施壓。

孟晚舟的辯護律師Tony Paisana 9日對法官表示，若允許孟晚舟引渡至紐約面對詐欺指控，將使美國當局做出更多不當請求。他說，美國「不是維護全球秩序的老大哥」，強調停止引渡孟晚舟才是修補美加濫用職權的唯一補救措施。

Paisana對英屬哥倫比亞省最高法院大法官Heather Holmes說：「絕不能容忍這種行為，因這會縱容甚至招致類似行為。」

孟晚舟自兩年半前在溫哥華被捕後，她一直抗拒引渡請求。美國檢察官聲稱，孟晚舟對滙豐控股（HSBC）謊報華為在伊朗的營運情況，以規避美國對伊朗的貿易制裁。

孟晚舟否認有任何不當行為。如果她在美國被判刑，可能面臨長達30年的刑期。孟晚舟的法律團隊認為，加拿大沒有義務遵守引渡條約，因為自總統而下的美國官員都做出不光彩的事。法律團隊首席律師Richard Peck認為，美國前總統川普及時任國務卿的龐培歐，他們在2018年12月孟晚舟被捕後幾個月的談話中表明，若能因此增進美國的外交政策與貿易利益，華府就準備干預此案。

Peck說：「國家元首以前什麼時候干涉過引渡？」，強調這種言論是把孟晚舟當成政治籌碼。在周二的聽證會中，加拿大檢察官Robert Frater則認為，孟晚舟的辯護律師「極度誇大了川普的言辭」。