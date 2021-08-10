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中官媒引假消息批美「施壓世衛」瑞士使館打臉：無此人

編譯張君堯／即時報導
「華盛頓郵報」報導，一個Facebook帳號7月24日以「威爾森愛德華」的名義發表一篇文章，批評美國對世界衛生組織調查新冠病毒起源的立場，最終卻發現是假帳號作祟。（Getty Images）
「華盛頓郵報」報導，一個Facebook帳號7月24日以「威爾森愛德華」的名義發表一篇文章，批評美國對世界衛生組織調查新冠病毒起源的立場，最終卻發現是假帳號作祟。（Getty Images）

「華盛頓郵報」報導，一個Facebook帳號7月24日以「威爾森愛德華」（Wilson Edwards）的名義發表一篇文章，批評美國對世界衛生組織（WHO）調查新冠病毒起源的立場，最終卻發現是假帳號作祟。

報導指出，自稱是瑞士生物學家的愛德華辯稱「這項調查已被政治化」，並寫道「拜登政府『不遺餘力地重建美國在該組織中的影響力』」。愛德華認為「是美國而不是中國試圖影響對新冠病毒起源的調查」，他援引世衛組織的消息來源強調「美國如此痴迷於在病毒起源上攻擊中國、而不願意睜開眼睛查看數據和發現的問題」。

這則貼文引起中國官方媒體的廣泛關注，並以此來證明中國對調查的立場。中國國家廣播公司CGTN表示，該貼文表明世衛組織追蹤新冠病毒起源的諮詢小組的「恐嚇」。

不過事情10日出現意想不到的轉折，瑞士外交官提出「威爾遜愛德華實際上並不存在」。瑞士駐北京大使館暗示該帳號可能是「假新聞的來源」，要求中國媒體公司撤下他們的報導，而CGTN和其他網站似乎已經悄悄刪文，這起烏龍事情才畫上句號。

根據報導，該帳號似乎是最近創建的，並且只有3個好友，除了地點設置在瑞士伯爾尼（Bern）之外，沒有其他照片或訊息，該帳戶也沒有立即回覆媒體的提問。

中國官方媒體此前曾被指控使用假帳號，一個名叫博蒙德（Laurène Beaumond）的法國記者為CGTN對新疆維吾爾自治區做報導，並幫助洗白大規模鎮壓維吾爾人的指控，今年3月《世界報》卻報導稱找不到這位「法國記者」，中國外交部後來辯稱儘管沒有正式登記，但她確實存在，但也沒有說明她是否使用真名。

中國 美國 世衛

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