中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國 外交部10日宣布，召回中國駐立陶宛 大使。中國官媒環球時報引述多名學者稱，召回大使舉動在中國外交史上非常少見，說明立陶宛已觸犯中國核心利益，若未來立陶宛繼續其挑戰中國的舉動，不排除走到兩國斷交的局面。

據財新網披露，中國現任駐立陶宛大使申知非，2018年2月到任；立陶宛現任駐北京大使米凱維切涅，2020年12月到任。去年10月立陶宛政局因議會改選出現重大變化，兩國關係頻現負面訊號。

據報導，中國社會科學院歐洲研究所中東歐研究室主任劉作奎表示，從外交上講，召回大使是嚴重程度很高的一種行動，僅次於斷交。很顯然，北京對立陶宛近期的行為予以力度極大的反擊。

他指出，立陶宛允許民進黨當局以台灣 名義設立代表處，比此前捷克議員訪問台灣還要更嚴重，因議員不能代表政府行為，而立陶宛這次則是政府行為。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，立陶宛在台灣問題上觸犯到的是中國的核心利益，已影響到兩國關係的政治基礎，中方召回大使的舉動意在傳遞絕不接受的明確態度。這一舉動在中國外交史上非常少見，也說明兩國關係已遇到嚴重挫折。

崔洪建指出，召回大使表明仍想把問題控制在外交領域，希望將問題限制在一個可以控管的程度，但接下來要看立陶宛有無意識到問題嚴重性。

在互相召回大使後，劉作奎認為，若接下來立陶宛仍不斷絕與台灣當局往來，北京和立陶宛的關係就很難出現改善。而此前立陶宛未降低雙方分歧、反而試圖升級事態，假如這樣的行為愈來愈多，未來不排除兩國斷交的可能。

復旦大學教授信強表示，中方召回大使的舉動除了考慮雙邊關係外，也有警告其他國家不要錯判形勢、步立陶宛後塵的意味，同時也是對美國政府的一次表態。

至於歐盟的反應，崔洪建表示，儘管歐盟一貫強調外交一致性，但在此事上可能會出現分化。部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，但其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，預計歐盟不會在短期內就此事形成統一立場。