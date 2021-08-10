北京疾控：本輪疫情與南京新冠病毒全基因組高度同源

中國疫情持續升溫。圖／取自新華社

北京 疾控中心副主任龐星火今日表示，從7月28日北京報告1例京外關聯本地確診病例，截至8月9日，北京累計報告9例京外關聯本地感染者，其中確診病例8例、無症狀感染者1例。確診者與大連感染者有關，也與近期南京報告確診病例的新冠病毒全基因組高度同源。

據陸媒綜合報導，龐星火指出，感染者中有2起家庭聚集，涉及7例感染者。兩個家庭在7月20日至24日期間，先後入住張家界同一家酒店，該酒店在同時段曾接待大連報告3例無症狀感染者，此3例無症狀感染者於7月17日自大連經南京祿口機場 轉機至張家界。

龐星火表示，北市疾控中心實驗室對北京此輪疫情早期3例確診病例的樣本進行全基因組測序，顯示與近期南京報告確診病例的新冠病毒全基因組高度同源。

他說，綜合流行病學及基因測序結果，初步判定7例感染者可能因與大連3例無症狀感染者同時段入住同一家酒店而感染。另外2例感染者中，1例與其中一家同乘高鐵G486自長沙返京，為鄰座關係；另1例與另一家同乘航班CZ8804自三亞返京，也為鄰座關係。

另外，北京再度加強防疫。北京市衛生健康委員會副主任李昂表示，北京提高公共交通從業人員核酸檢測 頻次，明確地面公交途經中高風險地區的線路，工作人員每周做一次核酸檢測，其他線路每兩周做一次核酸檢測。地鐵一線工作人員每周做一次核酸檢測；計程車、網約車司機每10天做一次核酸檢測。

李昂也說，北京市加大機場周邊地區篩查力度，大興機場及周邊地區檢測37.58萬人份，首都機場及周邊地區檢測14.77萬人份，檢測結果均為陰性。