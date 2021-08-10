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北京報告1例肺炭疽病例 已隔離治療

記者林則宏／即時報導
炭疽早期病變。（取自北京市疾控中心微信公眾號）
炭疽早期病變。（取自北京市疾控中心微信公眾號）

北京市疾病預防控制中心微信公眾號通報，北京9日報告1例外地來京就診肺炭疽病例。病例來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣。在當地有牛、羊及其製品接觸史。發病四天後由救護車轉運來北京就診。病例已在醫院隔離治療，所有管控措施均已落實。

通報表示，炭疽是由細菌（炭疽桿菌）引起的一種傳染病，主要流行於食草動物牛、羊、鹿等。炭疽桿菌可以形成芽胞（細菌的一種形態），抵抗力會變得很強，在適宜的環境中可以存活幾十年甚至更長，牛羊等食草動物一般在吃草時經口感染土壤中的炭疽桿菌而發病。

北京市疾控中心稱，人一般是通過接觸感染炭疽的動物及其製品而感染炭疽。如果皮膚接觸到汙染物，炭疽桿菌會通過皮膚上的微小傷口進入人體內，引起皮膚炭疽；如果食用遭汙染的肉類，可以引起腸炭疽；如果呼吸吸入含炭疽桿菌的飛沫或粉塵，可以引起肺炭疽。

通報表示，炭疽在人和人之間不能像流感或新冠肺炎那樣傳播。接觸病人被感染的概率極低，一般皮膚炭疽病兆處可排菌，偶爾可以人傳人。

通常人感染後以皮膚炭疽最常見，可占到95%以上，多發生在手、腳、面部、頸肩部等裸露的皮膚上面。感染後，病人一般會有發燒和寒顫，皮膚上先出現紅斑或丘疹（類似蚊蟲叮咬的包塊），之後出現水泡，繼而中央壞死形成潰瘍性黑色焦痂。

若不治療，可能有致命危險。但炭疽桿菌屬於細菌，多種抗生素都可治療，一般首選青黴素類藥物。

北京市疾控中心表示，炭疽主要影響人群包括牛羊養殖、屠宰和販賣人員，獸醫或從事牛羊產品加工等行業的人員。

通報指出，目前北京市售牛羊肉均經過嚴格檢疫，正規途徑購買的牛羊肉可放心食用。但進行肉類加工時，仍應注意生熟分開，肉類應熟透後再食用。

北京市疾控中心稱，中國及世界多地均存在炭疽動物疫情。外出旅遊時應避免接觸不明動物或相關製品、特別是病、死動物或家畜；食用時選擇正規場所，選擇充分煮熟的食物，並保持良好的個人衛生習慣。

北京 微信 疫情

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