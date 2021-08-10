傳美駐港領館施壓 要求美企撤離香港

美國駐港澳總領事館傳出召集一些在港美國企業舉行會議，施壓要求撤離香港。圖為一名戴著口罩的男子走過美國駐香港領事館。美聯社

中國官媒《環球時報》引述消息稱，在美國 發出所謂香港 商業警告後，美國駐港澳總領事館召集一些在港美國企業舉行會議，以在港營商風險加大為由，施壓他們撤離香港。

報導引述中國全國港澳研究會理事田飛龍評論稱，美國的作法再次暴露出其插手香港事務、破壞中國主權和安全利益的圖謀。據統計，目前美對港貿易順差每年約為300多億美元，美對港直接投資 存量近千億美元，超過1,300家美公司在港設立辦事處。

田飛龍指出，美國的所作所為罔顧上述基本事實，破壞美在港企業與香港已經建立的商業網絡和經濟聯繫，損害他們的切身利益，對美在港企業和人員都是極不負責任。在美國發出所謂香港商業警告後，多名美在港企業負責人均明確反對拜登政府的作法。

「香港的明天會越來越好」，田飛龍表示，不希望看到在港辛勤耕耘多年的美國企業因為一些美國政客把涉港經貿問題政治化的錯誤做法，而錯過這個美好的明天。

公開資料顯示，港版國安法實施後，去年流入香港的資金規模高達500億美元。聯合國貿發會議發布的「2021年世界投資報告」顯示，香港是2020年全球第三大外來直接投資目的地，國際貨幣基金（IMF）今年6月發表「金融體系穩定評估報告」也再次肯定香港國際金融中心地位。