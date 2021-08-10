中國槓上立陶宛 學者：看「捷克模式」會不會重演？

北京召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。（Getty Images）

中國 不滿台灣 和立陶宛 將互設代表處，大動作宣布召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛宣布召回駐中國大使。學者分析，去年捷克參議院議長韋德齊訪台後引發中國不滿，讓捷克之後跟台灣的外交開始降溫，這樣的「捷克模式」會不會重演、立陶宛抗壓性有多大，都值得觀察。

政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博說，召回大使是表達很明顯的不滿，在外交上的訊息很清楚。召回大使是為未來的行動預留空間，若召回大使或施加任何壓力，對方最後屈服或達成協議，大使就回到原崗位；但若最後無論如何對方都不肯讓步，那就可能降低外交關係，例如大使館變成總領事館，再最後可能就是斷交，因此召回大使是進可攻退可守的做法。

淡江大學歐洲研究所副教授張福昌說，在立陶宛設代表處對台灣來說是外交上的大突破，中國的反應是在向立陶宛施壓，表示對方這動作踩到中國紅線，因為彼此有外交關係，立陶宛該堅守一中政策，在外交上不該跟台灣有緊密互動。對北京來說，立陶宛違反其外交底線，因此對立國強烈施壓，這是正常反應，但召回大使力道很強勁。

張福昌說，韋德齊之前率團訪台，當時中國的反應相對小，沒有召回大使，但有表達抗議，所以韋德齊回國後就表示沒有承認台灣是獨立國家，跟他在台灣說「我是台灣人」有天壤之別；中國向捷克施壓，讓總統等人順著北京，讓訪台的捷克政治人物有壓力，穩住跟中國的關係，這是「捷克經驗」。

張福昌表示，在中國的強烈反映壓制後，捷克冷卻跟台灣的外交關係，回到正常軌道跟中國維持既有的外交關係；捷克模式會不會重演，就要看立陶宛政府的抗壓性有多強。

他說，比較樂觀的推斷是，立陶宛和中國的經濟關係很薄弱，和捷克不同，捷克對中國經濟依賴重，中國是捷克最大投資國，很重視中國市場，因此當中國喊出制裁或減少投資時，是有不可承受的壓力；但立陶宛並未過度依賴中國，中國在立國投資少，因此立國在經濟上不怕中國，才能在外交上大膽地和台灣走這麼近。

張福昌指出，中國後續會不會策動立陶宛周邊國家影響立陶宛在歐盟或國際上的活動，值得觀察；而立陶宛最怕俄羅斯有動作，俄國和中國關係很好，中國會不會透過俄羅斯或白俄羅斯給立陶宛壓力，要求淡化跟台灣關係，就看立陶宛政府如何應對。