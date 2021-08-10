中國重批 港府割席 香港教協宣布解散

香港教育專業人員協會10日宣布解散，香港教協會長馮偉華（說話者）向媒體說明情況。（Getty Images）

成立近半個世紀、全香港 最大的單一行業工會「香港教育專業人員協會」(以下簡稱「教協」)，在理事會一致通過下，10日宣布解散。

香港教協會長馮偉華說，近年社會和政治環境改變，加上近期事態急劇發展，教協承受巨大壓力，面對嚴峻的危機，理事會已盡最大努力尋求繼續運作的方法，但至今未能看到前景，難以延續工作目標，無法找到化解危機的方案。解散是艱難、無奈和令人痛心，希望會員理解。

香港教協全名是香港教育專業人員協會，創立於1973年，是由香港各大學、中學、小學、幼稚園各級教師組成的工會，會員數多達9萬5000人。

香港教協是最大的教育團體和最大工會，也是最有影響力的泛民主派團體。7月31日，中國 官媒新華社和人民日報同步出手，批判香港教協為「毒瘤」，長期從事反中亂港活動，必須割除。當日下午，香港教育局 宣布終止與教協的工作關係，也不再視教協為教職員工的代表性團體。

8月1日，香港特首林鄭月娥出面與香港教協割席，放言說任何組織在國安法下有違例，都會有法必依。

在中國出手批判、港府表態割席後，教協先表示會聚焦教育專業和權益，又宣布退出民主派團體職工盟和國際教育組織，並成立中國歷史文化工作組，這些努力看來未能消減壓力。

香港教協昨向全體會員發信，指近年社會和政治環境的改變，令教協不得不思考前路，加上近期發展，也令教協承受巨大的壓力。經過慎重考慮和深入研判之後，教協理事會9日晚上的會議上一致通過解散，並啟動相關程序。

教協表示，將按會章及相關法例處理解散安排，包括盡快召開特別會員代表大會，做好200名職員的遣散安排，停止就公共事務作評論和參與。

教協強調，必定確保會員資料保密，並保證在完全停止運作時，將會員資料全部銷毀。