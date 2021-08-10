陷債務危機 中國恒大求售物業管理與汽車股權

中國恒大集團陷債務危機。(路透)

陷入債務危機的中國房地產 龍頭恒大集團今晚公告，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資 者，探討出售旗下恒大物業、恒大新能源汽車 的部分資產。中媒形容恒大此舉是「斷臂求生」。

綜合中媒第一財經、新浪財經報導，恒大集團斷臂求生的傳言，今天終於獲得初步證實。

恒大集團連同旗下的恒大汽車及恒大物業，10日晚間同時在香港交易所發布公告稱，公司正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售旗下部分資產，該等資產包括但不限於出售本公司上市附屬公司中國恒大新能源汽車集團有限公司及恒大物業集團有限公司的部分權益。

公告稱，截至本公告日期，尚未確定或訂立任何具體計畫或正式協議。

據報導，不久前的市場消息顯示，在有關部門的協調之下，一批廣東的國企將組團接手恒大相應資產，以幫助恒大度過短期資金難關。

報導引述消息人士稱，「暫時沒有民營企業入局」。不過，仍然有民營房地產公司在零星收購恒大的房地產項目，但都只限於項目層面，數量也不多。

知情人士透露，恒大目前更願意透優質資產引入股權合作來獲得資金，因為出讓房地產項目的市場機會並不理想。「現在的房企在收購項目時出價太低，有的一分錢現金都不想出，只願意接手債務。」

因此，擺在恒大面前最現實的路徑，便是出讓目前比較受市場歡迎的新能源汽車和物業管理兩大版塊的股權。

據報導，恒大物業是恒大旗下較為優質的資產，數據顯示，2020年總收入和淨利潤分別為人民幣105.09億元（人民幣，下同，約16.2億美元）和人民幣26.47億元，躋身物業管理行業第一梯隊。

報導指出，相比之下，恒大汽車的業績表現就遜色許多。8月9日晚間，恒大汽車發布盈利預警公告，上半年公司預計淨虧損達到48億元，而2020年同期的淨虧損約為24.5億元。不過，考慮到新能源汽車處於當下最熱門的風口，資本對其的興趣仍存。

目前，恒大物業和恒大汽車均由恒大集團絕對控股。截至2020年底，恒大集團在恒大汽車持股比例為74.95%；在恒大物業持股比例為60.84%。