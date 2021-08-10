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彭博社：中國堅持「病毒清零」會被世界孤立

特派記者賴錦宏／北京報導
江蘇省揚州市近期發生的疫情引發關注，確診病例快速攀升，中高風險地區不斷增加。（新華社資料圖片）
江蘇省揚州市近期發生的疫情引發關注，確診病例快速攀升，中高風險地區不斷增加。（新華社資料圖片）

彭博社10日發文稱中國「病毒清零」的防疫策略將使其未來幾年面臨被孤立的危險。彭博社表示，如今世界上大多數國家開始嘗試與新冠病毒共存，而中國卻試圖長期徹底消滅新冠病毒，這將會付出很大代價。

觀察者網，彭博社的報導暗示，中國「病毒清零」的策略不可持續。其援引了牛津大學流行病學教授陳錚鳴（Chen Zhengming）的話說：「中國遲早要改變其封鎖策略-你可以暫時保持病毒清零，但你不能永遠保持病毒清零，因為病毒會在不知不覺中突然襲來。」陳錚鳴還表示自己很擔心，當「病毒清零」成為一種根深蒂固的心態後，中國就不會尋求積極的戰術上的改變。

報導還表示，雖然目前新加坡、澳洲、紐西蘭等國家也推行「病毒清零」策略，但是隨著未來世界其他地區逐步開放，這些國家都會開始改變自身的防疫策略。

彭博社認為嚴格的防疫政策會讓中國的經濟受到影響，下半年的經濟風險增大，增長將放緩，而通膨壓力會回升。報導援引了上海保銀私募基金管理有限公司首席經濟學家張志偉的報告表示，中國「病毒清零」的策略會讓經濟增長付出很大代價。

在南京疫情爆發後，張文宏於7月29日發文分析現狀，提出對未來防疫的思考。其中，他表示現在越來越多的人相信，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了。現在世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。

對於彭博社的相關觀點，此前8月7日，中國衛生經濟學會總顧問、中國原衛生部部長高強在「人民日報健康客戶端」撰文就已經表示，「與病毒共存」絕不可行。中國的抗疫策略，是精準疫情管控與廣泛接種疫苗並行不悖的「雙保險」策略，而不是用疫苗群體免疫替代疫情嚴格管控，更不是「與病毒共存」。

中國 疫情 防疫

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