東奧金牌榜中國「被超車」 秦剛發推祝賀美國隊

秦剛在推特發文，祝賀美國隊榮登獎牌榜排名第一位，並祝賀中國隊優異表現，同時讚揚日本成功舉辦奧運。（取材自新華網）

為期17天的東京奧運 會8日落幕，中國 最後以38金敗給美國 的39金，一路保持到閉幕日的金牌冠軍地位，中國上下一片嘆息最後竟拱手讓給美國。但中國新任駐美大使秦剛9日晚上，發出的一條推文，祝賀美國隊榮登獎牌榜第一位，格外引起注目。

秦剛在北京時間凌晨12：14分的推特中，說道：祝賀美國隊榮登獎牌榜排名第一位，祝賀中國隊和所有中國運動員的優異表現。同時要讚揚疫情之下日本成功舉辦本屆奧運。

自7月29日抵達美國以來，秦剛更推頻率不算高，這只不過是他在11天裡發出的第8條更新。但這顯然不是一條普通的推送，尤其是在短短幾句話裡，作為中國駐美大使，他同時向中美日運動員和奧運會工作人員表達祝賀，而除了祝賀，外界認為，還能從秦剛這席表態中解讀出友好和尊重。

在奧運閉幕前的連續幾天裡，關於中美兩國在獎牌榜排名的話題，就已經成為一再被廣受關注的全球性話題。其中《紐約時報》等眾多美媒為了讓美國排在榜首，而選擇性地使用獎牌總數的排序標準去統計，一時讓包括BBC在內的西方媒體都感到困惑。不過隨著8月8日美國隊摘金數量超過中國，美媒很快在排序上向多數國家「看齊」。

此外，東京奧運某些西方媒體被指在報導中，刻意選取中國運動員面容扭曲的醜照、有些媒體則乾脆解讀中國運動員奪金後「不開心」，借以抨擊中國體育制度，一度引發中國使館以及國內外網友的憤怒聲討。

在這樣的背景下，秦剛大使的這條推文，外界認為，秦剛不但大氣祝賀美國成功實現逆轉心願，還感謝日本為這場奧運的付出，更展現此次中國隊在多項賽事上全面開花的自信和底氣。

這種氣度，也被許多外國網友看到，他們在評論裡感歎：「說得好」、「真正的體育精神」。

在點讚秦大使的表態同時，一些網友也開始思考中美關系及外交議題，有網友表示，世界應該多一些像秦大使這樣的外交官，並稱讚「這才是真正的外交官，不像龐培歐和布林肯……」。此外，借著秦大使的祝福，也有網友不忘表達期待：希望中美一起更強。

在發完同時祝賀美國、中國和日本的推特後，秦大使又很快發出第二推，貼出冬奧會吉祥物照片，表達了自己對明年北京冬奧會的期盼：東京奧運已落下帷幕，下次奧運聖火將在2022年的北京點燃。這座城市已經做好準備，期待並歡迎和你在冰雪中的歡樂相聚！對此，不少外國網友在留言中表示：「非常期待！」