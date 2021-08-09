中國官媒痛批阿里巴巴：別妄想像韓國財閥操控一切

中國電商巨頭阿里巴巴集團去年起遭官方反壟斷調查，在媒體上已不若過往意氣風發，最新傳出有主管性侵女員工，官媒人民日報旗下的新媒體帶頭圍剿其企業文化。圖為去年12月阿里巴巴集團北京總部大樓外觀。中新社

中國 電商巨頭阿里巴巴集團去年起遭官方反壟斷調查，在媒體上已不若過往意氣風發，最新傳出主管性侵女員工後，官媒帶頭圍剿，批評阿里「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國」。

事件發生在7月底，阿里巴巴一名女員工檢舉出差時，主管涉嫌在她與客戶酒後被灌醉的情況下性侵，但她向公司反映卻沒有結果，憤而到員工餐廳發傳單維權。

儘管此事在法律上仍在調查，但輿論已沸沸揚揚，官媒人民日報旗下的新媒體更是一日三文批判。

人民日報旗下新媒體「踏浪青年」9日發布對此事的評論文章。文章稱，在社群平台微博，網友就事件後續發展已經達成一致：不僅要把權力關進籠子裡，更要「把資本關進籠子裡」。

文章說，「不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

微信 公眾號「人民日報評論」也發文強調企業文化的重要，指「越是擴張發展的企業，隱含的風險度越高，越需要強化價值觀引導；越是專注核心競爭力的企業，抗風險能力越強，越能保持價值觀的有效穩定」。

人民日報微信公眾號「俠客島」則是不客氣的指出，社會輿論有理由對阿里感到憤怒，「作為互聯網頭部企業、市值以萬億（兆元）計的巨頭，內部竟然發生此等惡性事件且維權流程漫長不力；一向標榜優越價值觀的技術『新貴』，卻擁有如此畸形落後的酒桌文化，的確令人對『受尊重的公司』形象多了幾分懷疑」。

這篇文章還說，「這些年，互聯網（網路）領域站在風口，集中了大量的熱錢資本，錢好賺、員工多，你不願意幹，有的是人想幹。這種風氣讓一些互聯網企業和從業者很『飄』」。

文章說，此次阿里事件發生後，浙江省和杭州市的婦聯部門已經開始關注，並研究相應措施。必須敲響警鐘，以此事為鑒、為戒，對職場上各類畸形公司文化、商業潛規則來一場整頓。

央廣網的評論指出，這起事件之所以能引起廣泛熱議，是因為其背後的職場潛規則，嚴重衝擊了公眾的價值觀和道德觀。「只有祛除酒桌上的權力濫用，清除這些職場『潛規則』，才能真正還職場和人才一片清明。」

關於阿里女職員被主管侵害一事，警方8日通報正調查此事，阿里巴巴董事會主席兼執行長（CEO）張勇9 日凌晨公布此事的階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群總裁李永和與HRG（人事專家）徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。

去年以來，阿里巴巴在中國社會的地位明顯有了變化，這與其企業營收無關，而是和官方整治網路巨頭有關。

先是關聯企業螞蟻科技集團去年11月的上市案臨時被叫停；然後阿里巴巴集團因反壟斷調查今年4月遭裁罰人民幣182.28億元（約28.3億美元）；其創辦人馬雲等人創設的湖畔大學也在5月被迫改名為「湖畔創研中心」，中國教育部 稱企業培訓機構使用「大學」字樣是「擾亂了教育秩序」。

最新這起負面新聞雖與官方政策無關，但官媒批評毫不手軟。