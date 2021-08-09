東奧順利舉辦 環時：北京冬奧也將取得成功

東京奧運在疫情當頭順利閉幕。 美聯社

在東京奧運 落幕之後，中國官媒環球時報社評稱，北京 冬奧會也必將取得成功。此前，西方國家多有聲音呼籲，以抵制北京冬奧來回應中方對新疆人權的壓迫。

該社評指，這次東京奧運會在新冠疫情 嚴重反彈的危急情況下得以舉行，且它的精彩度、帶來的場外參與都遠超輿論之前的預期。這首先展現了人類拒絕屈服新冠病毒的猛烈衝擊、努力維護自己生活與文化格局的願望與意志，這是一次人類大家庭的共同勝利。東京奧運會的順利舉辦，也讓北京冬奧會克服疫情干擾成功舉辦有了更多確定性。

社評認為，美中日獲金牌前三，它們也恰是世界三大經濟體，這絕非巧合。印度本屆奧運會只得了一塊金牌、七塊獎牌，這也反映了印度的現代化之路仍任重道遠。

社評說，東京奧運會閉幕大約半年後，北京冬奧會就將登場。一些西方政客已經在開始鼓動對北京冬奧會的各種外交抵制，並給贊助商施壓，這就是政治極端主義，是奧運會的大敵，也是破壞人類社會團結的一大威脅。

對此，社評稱，然而奧運會本身就是正能量，它注定對邪惡的東西是不黏鍋，在東京奧運會順利舉辦之後，北京冬奧會也必將取得成功，給全球公眾奉獻精彩的賽事，也帶來熱烈的參與。